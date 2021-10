Investigan el incendio en la oficina de turismo de El Bolsón

Esta mañana el Comisario General Osvaldo Tellería, jefe de la Policía de la provincia de Río Negro, diálogo con NoticiasdelBolsón luego del incendio que se registrará en la nueva oficina de turismo local, sobre el cual sostuvo que solamente el análisis de los peritos determinará sí fue intencional o un accidente.









“Me entere a las 4 de la madrugada, y salí de inmediato para el lugar”, sostuvo el Comisario General Osvaldo Tellería quién desde hace un par de semanas se encuentra en la zona abocado a los sucesos que ocurren en Cuesta del Ternero, “me comunico el jefe del regional Elio Tapia sobre el incendio de la oficina informes de turismo que no había sido inaugurada y tenía fecha próxima para la inauguración, sé que trabajo personal de bomberos voluntarios para sofocar el incendio que consumió entre un 20 a un 30% de la infraestructura” detalló el Comisario General.





Seguidamente Tellería explico que el siniestro se inició en la parte posterior del edificio y trabaja personal del gabinete de criminalística qué para determinar cuáles fueron las causales o cómo se inició el incendio, “no podemos aventurar una hipótesis de cómo se inició el fuego ya que está investigando la justicia y ese resultado lo va a dar la investigación que lleva adelante el gabinete de criminalística y los peritos correspondientes”, destaco.

















Además, el jefe de policía agregó que se encuentra trabajando el gabinete judicial entrevistando a los posibles testigos y también recabando las cámaras de seguridad que hay en el sector para poder tener un panorama de lo sucedido y sobre todo determinar si esta situación fue provocada o no”, enfatizó Tellería.





Un bidón con combustible





Más adelante el funcionario policial confirmo que en el lugar se hayo un bidón con restos de combustible, también fue cauto en resaltar que cabe determinar qué tipo de relación tiene este bidón con combustible y el incendio que se propagó en la nueva oficina de informes turísticos, “por ahora lo que podemos hacer es una hipótesis de lo que podría haber sucedido, sin embargo, no significa que está hipótesis sea la realidad de lo que sucedió en el lugar”, enfatizó el Comisario General.





Nosotros como funcionarios policiales y como equipo en el área de trabajo conjunto con fiscalía somos prudentes en el sentido de llevar al ministerio público fiscal los elementos de pruebas determinantes para poder decir si fue producto de un accidente o una acción deliberada y desde ahí se partiría con otra situación de investigación, explico.





Relación con Cuesta del Ternero













Finalmente, consultado sobre si este atentado tiene alguna relación con lo que está sucediendo en cuesta del ternero el jefe de policía de la provincia de Río negro Osvaldo Tellería destacó que no lo pueden afirmar, “nosotros no podemos aseverar nada, tenemos que ser muy cautos e insisto en esto porque a veces los períodos de investigación no sé determinan en hora sino en días, porque hay pericias que se tienen que realizar y también datos que se deben evaluar, revisar cámaras de seguridad, testigos y todo estos temas que se deben evaluar pero si se está investigando, si es que esto tiene alguna relación o sí fue intencional y si fue accidental también, se va a determinar pero para eso hay que esperar a que termine la investigación”.