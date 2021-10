Le robaron la computadora con el material de estudio de 4 años

Durante la jornada del domingo 17, en horas del mediodía, un delincuente ingreso a una vivienda y aprovechó que sus dueños no se encontraban en el lugar para adueñarse de diferentes elementos.





La joven detallo a través de sus redes sociales la angustia que sufre tras el robo, dado que le sustrajeron una computadora que utiliza para realizar sus estudios desde hace 4 años, la misma contenía todo el material de estudio que produjo todo ese tiempo, entre otras cosas personales.









Como si no fuera poco no solo sustrajo una computadora si no dos, además un par de zapatillas Montagne y una mochila la cual utilizó para cargar con diferentes objetos que fue recogiendo de la vivienda.





El malhechor quedo registrado por las cámaras de seguridad de un vecino que posee en su domicilio, se la puede observar en las grabaciones transitando por la calle del barrio sin problema alguno.





Elementos sustraídos:





- Notebook Acer aspire 3 color negra y con muchos stickers

- Netbook Lenovo de las viejas color negra

- Zapatillas Montagne talle 39 color verde Agua

- Mochila Rip Curl negra tamaño escuela