Necesito mi vivienda, especifica vecina de Lago Puelo.

Sr. Augusto Sánchez





Por medio de la presente me dirijo a usted; con el fin de contarle lo sucedido con mi terreno.

En su momento el Sr Federico Vásquez, quien era ese entonces mi jefe ya que yo trabajaba en la oficina de empleo, el vice intendente Alejandro Márquez, y el concejal Sam Gangemi, ellos me pidieron que le pase mi casa a la Sra. Miranda Marisa (compañera de trabajo) ya que no tenía un lugar para ella y su hijo quien es menor de edad. A lo que les pregunte, si no iba a ver problema con la municipalidad por el alquiler de mi casa, sin contrato y solo de palabra, desde las otras partes me confirmaron y aseguran que no.

El día 1 de diciembre del 2020 le paso mi casa a dicha Sra. Todo venia muy bien, hasta que comenzaron a ver varios episodios de mal gusto en el entorno laboral.

El dia20/04/2021, me hago presente en mi trabajo como todos los días, después de hacer mis tareas laborales sali un momento a la vereda. Y sale la Sra. Miranda a agredirme insultándome y amenazándome como queriendo golpearme, con mucha violencia, gritos, con el resto de mi compañera adentro de la oficina.

Decido retirarme del lugar y me dirijo al juzgado de paz hacer una exposición por el acto que acababa de vivir de ahí me dirijo al hospital x que no me sentía bien estaba muy mareada, descompuesta y nerviosa, donde me indican certificado x 5 día ya que presentaba un cuadro de angustia. Cuando retomo mi tarea a mi lugar de trabajo me entere que ya tenía mi pase realizado y solicitado a otra dirección que es donde actualmente me encuentro trabajando.

A raíz de la denuncia realizada de mi parte pedí al juez de paz que la Sra. Miranda me devuelva mi casa. Al cual el Sr juez la llamo, pero ella no asistió a ninguna de las audiencias, y todo quedo hay, después de unos meses decidí contratar una mediadora a la Sra. Nerina donde solicitamos una mediación, donde también quedo sin efecto ya que la Sra. Miranda no se hizo presente a ninguna de los pedidos.

La Sra. Nerina, me recomendó que lo solicite mediante la fiscalía de la localidad del Hoyo, al cual no fui, trate de hablar directamente con ella como persona adultas que somos, yo me acerque a mi casa para poder dialogar, pero la respuesta de ella fue con violencia, donde su pareja golpea a mi hijo y me amenaza de muerte a ambos y con prenderme fuego a mi auto.

Llamo a la policía para que se haga presente en el lugar llegando estos al lugar ella y su pareja seguían insultándome y amenazando a mí y a mi hijo en ese momento la policía decide llevarse detenido al Sr. Brian Mellao nos retiramos del lugar para hacer la denuncia correspondiente.

Luego de una semana pedí una audiencia para hablar con usted (con el intendente Sánchez) contándole lo sucedido y pidiéndole que la reubicara con un alquiler en otro lugar, donde usted me responde que iba a hablar con el Sr Federico Vásquez y el Sr Sam Gangemi para que ellos le busquen un alquiler, usted me pide un mes para poder resolver esto el cual ya paso ese mes sin respuesta alguna.

Saliendo de la audiencia con usted me encuentro con el concejal San Gangemi, que me comenta que la ordenanza que yo poseo de ocupación no es válida, donde yo le respondo que me asesore con un abogado donde me confirma que es vigente por ende tiene total validez -También le recalque al señor concejal lo dicho por la Sra. Marisa Miranda que ella tenía apoyo total del Sr. Vice intendente de su jefe Federico Vásquez y del propio Gangemi el cual ella afirma que al tener apoyo de ellos yo no la puedo ni la voy a sacar de mi casa. Por esta razón solicito recuperar mi casa de forma urgente ya que necesito regresar a mi casa con mis dos niñas menores de edad.

Sin nada más que decir dejo constancia en formato de (foto copia) de todo lo dicho en esta nota.

Con copia para la dirección de tierras,-

Carrillo Maria- DNI 27.975.762

Nota enviada al Sr intendente de Lago Puelo por una vecina de dicha la localidad donde explica que quiere recuperar su vivienda.