Primera jornada de protesta en Lago Puelo

Los trabajadores y nucleados en la unión de trabajadores municipales se pronunciaron fuera del municipio lacustre con tres ejes principales: incremento salarial, pasé a planta permanente y el tan solicitado convenio colectivo de trabajo, “si quieren confundir el pedido los trabajadores con algo político la verdad es que se están equivocando”. Aguardan una medida de conciliación obligatoria solicitada por el Viceintendente Alejandro Márquez.

Nucleados en la unión de trabajadores municipales, apoyados por ATE y también distintos organismos regionales los trabajadores municipales de Lago Puelo realizaron su primera jornada de protesta fuera del municipio solicitando básicamente el pase a planta permanente de los trabajadores que hace más de 6 años están en negro, según destacaron, pero también recomposición salarial y el tan ansiado convenio colectivo fueron los ejes, en dialogo con la prensa Soledad Ayail delegada de ATE Comarca Andina se refirió a la falta de dialogo, “Desde que se sacó la medida no hubo más dialogo, anteriormente nos habíamos sentado y Sánchez había quedado en darnos una respuesta a los pedidos, pero la verdad que la última vez que nos sentamos entre las personas que se sentaron el señor intendente no se encontraba y las personas que fueron no tenían ni idea porque íbamos”.





No hay movida política





Consultada la delegada sobre las versiones sobre una intencionalidad el partido Crecer tras estos reclamos Ayail fue contundente, “la verdad es que hemos sabido de eso, pero esto es totalmente gremial, es un derecho de los trabajadores impulsado por ellos, acá no hay ninguna movida política si quieren confundir el pedido los trabajadores con algo político la verdad es que se están equivocando”, asevero.





Conciliación obligatoria





Finalmente la delegada confirmó que se encuentran a la espera de una conciliación obligatoria que fue interpuesta por el viceintendente Alejandro Márquez durante la jornada de ayer a fin de generar una mesa de diálogo que finalmente no se logró porque no llegaron los delegados de trabajo de la ciudad de Esquel.





En tanto desde la localidad de Lago Puelo nos confirman que se está agudizando la situación porque hay problemas ya con el servicio de agua, también de recolección de residuos y otras áreas que se encuentran de paro teniendo en cuenta que ya el día viernes es feriado y hasta el próximo martes no habría una salida.