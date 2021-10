Se viene una nueva edición de la Fiesta del Cordero Patagónico en Sierra Colorada

Sierra Colorada ya se prepara para vivir un nuevo aniversario de su localidad el cual vendrá acompañado de una nueva edición de la Fiesta del Cordero Patagónico, una fiesta emblemática de la región sur. La fecha programada es 10,11 y 12 de diciembre.

La localidad ubicada en la Región Sur de la provincia de Río Negro cumple 110 años, su festejo se acompañara de una emblemática fiesta que en esta oportunidad es la edición °27, un evento que contara con más de 200 corderos al asador.

De igual manera contaran con el gran bingo el cual constara de tres series A,B Y C las líneas de la Serie A a la C será de $2000, Cartón lleno serie A Y B $25000 quedando por último la serie C con las líneas de $2000 y Cartón lleno de $100.000 siendo este el premio mayor. En total en juego hay más de $160.000.

El bingo está programado para el 20 de noviembre a las 20:00 hs en el Gimnasio municipal.

Cabe remarca que desde la Comisión Organizadora, aun no se sabe con claridad si este año los corderos se darán de manera gratuita o tendrán un costo.

Artistas

Con respecto a los artistas se confirmó la presencia de la banda “La 2001”, se presentara el sábado 11 de diciembre, por el momento es lo único confirmado.