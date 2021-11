Alegría, esperanza y mucha satisfacción en el cierre del Emprender en Cipolletti

Este martes se realizó en Cipolletti el cierre de los talleres del programa Emprender, con una exposición de las producciones de los y las alumnas, en sus procesos de aprendizaje.





Gracias al trabajo en conjunto entre el Gobierno, las instituciones y organizaciones locales, el abanico de oportunidades de capacitación fue muy amplio y permitió a la mayoría de los y las participantes, insertarse laboralmente o iniciar su propio emprendimiento para contribuir a la economía familiar.





Esa fue la experiencia de varias alumnas que asistieron al taller de tapicería, dictado por Hilda, con dos encuentros semanales e intensivos: “Era algo que tenía pendiente. Espero seguir aprendiendo el próximo año, ya que es un taller donde se aprende para desarrollar un microemprendimiento, como salida laboral”, comentó Paola, una de las asistentes.

Explicó que, en medio de la pandemia, no pudo continuar con su trabajo habitual y el taller resultó ser el puntapié de su nueva actividad económica: “pude hacer tapizados y sillones materos. Yo me quedé sin trabajo por la pandemia y esto me dio la posibilidad de seguir haciendo algo, me ayudó a salir adelante porque empecé a vender mis producciones”, dijo con gran satisfacción.





Por su parte, Hilda, aseguró que “fue excelente dentro del poco tiempo que tuvimos, porque fueron tres meses, pero las alumnas pusieron toda su voluntad, no faltaron a las clases y lograron hacer cosas maravillosas: moldería exacta, confección, diseños y recortes”.





Consciente de la valiosa herramienta que compartió con su grupo, la tallerista afirmó que “se unieron al taller para incorporar los conocimientos como una salida laboral o ampliar sus conocimientos y lograron confeccionar sus propias prendas, para ellas y sus familias”.

Luego de recorrer los stands y dialogar con alumnos, alumnas y talleristas, la Secretaría de Coordinación del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, Luciana De la Fuente, destacó que “el programa Emprender fomenta la inserción laboral de las familias y mejora mucho su calidad de vida”.





Asimismo, sostuvo que “el recorrido por los puestos demuestra que tanto los y las alumnas, como los capacitadores pusieron todo su empeño, pasión, sacrificio y esfuerzo en este momento de post- pandemia que estamos atravesando. Creo que es importante seguir motivando a las familias, porque esto implica mejoras en la economía y en la profesionalización de cada alumno”.

Debido a las restricciones de la pandemia, los cupos y periodos de los talleres fueron reducidos. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para los y las alumnas del Emprender que lograron, en muchos casos, incorporar una nueva salida laboral para contribuir a la economía familiar.