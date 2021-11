Arroyo Las Minas: Coopetel decidió continuar con la acción judicial

Luego de la reunión mantenida ayer por la tarde los consejeros de la Coopetel decidieron continuar con la resolución judicial que interpone el desalojo a una comunidad Mapuche en los campos que la cooperativa tiene en arroyo Las Minas. Por su parte Lucas Sebrie presidente de Coopetel destaco que esperan una mesa de diálogo con referentes de la comunidad y sobre todo del estado provincial, para poder avanzar en un acuerdo.





NoticiasdelBolsón volvió a dialogar con el presidente de la cooperativa de El Bolsón Lucas Sebrie, para poder llevar luces sobre la situación que se vive en los campos que la misma pose en la zona de arroyo Las Minas, “está fijado en desalojo judicial sobre el cual la justicia le dio un tiempo más a la comunidad para que desaloje pacíficamente las tierras”, explico Sebrie en primer término.

















Sobre la decisión que tomó el consejo asesor de la cooperativa al petitorio entregado por la comunidad Cayunao Sebrie informo: “el consejo decidió seguir en el tema con la justicia como se venía avanzando, respecto a eso entiende que no puede haber violencia, que no puede justificar la falta de respeto a las leyes actuales, que no quiere decir que estén bien o mal, están así que hay que cumplirlas, por esto se decidió avanzar con el tema de la justicia”, detallo Sebrie.





Sin embargo, rápidamente también manifestó que están esperando una mesa de dialogo en virtud de que el abogado defensor de la comunidad interpuso un recurso de amparo con una mediación para los primeros de días de diciembre, “tengo entendido que el abogado defensor de ellos se presentó un recurso Por lo cual tenemos una nueva mediación para los primeros días de diciembre. Pero veremos como la justicia Sigue avanzando”.

















Canjear las tierras con la provincia





Sobre una posible salida para le problema Coopetel espera poder canjear las tierras en arroyo Las Minas por un lote en la ciudad para avanzar con otros proyectos, “por otro lado el consejo lo que decidió es avanzar con esta mesa de diálogo, más que nada para sentarse con la provincia que fue quien entregó el campo hace más de 20 años a Coopetel y ver la posibilidad de por ahí conseguir un campo u otra cosa más cerca, que la cooperativa puedo hacer alguno de los proyectos que tiene”, explico Sebrie.





Sobre los proyectos en danza tomo por ejemplo la construcción de viviendas, “entre los proyectos que tenemos por ejemplo hace rato que venimos trabajando en uno de viviendas. Más allá de todo el campo en aquellos lugares es de difícil acceso, complicado, entonces la verdad que para hacer proyectos de la cooperativa es complicado”, sostuvo y señalo que seria una buena salida para destrabar el conflicto.





Asimismo y más allá de los resultados y avances en las gestiones administrativas y judiciales, Coopetel comunica a sus socios que el tema será tratado en la próxima Asamblea, a fin que tomen conocimiento y se adopten las decisiones que estimen corresponder."