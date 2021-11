Comallo: Provincia y Municipio avanzaron en la regularización de tierras fiscales

En este marco, acompañados por intendente Raúl Hermosilla, se rubricó el acuerdo para que más de 700 vecinos y vecinas accedan a sus títulos de propiedad y regularicen su situación habitacional, una demanda histórica de la localidad.





“Hace 20 años que no entregan títulos de propiedad por lo tanto hay alrededor de 700 personas que hace años tienen su vivienda construida y no pueden acceder al título, así que a través de este acuerdo la idea es regularizar toda esta situación y hacer en mediano plazo, hacer la entrega masiva con todo lo que significa” remarcó Hermosilla.

Por su parte, el ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler, expresó que “lo de hoy es un día histórico para Comallo, con el convenio de hoy vamos a poder titularizar 700 lotes que pertenecen al Fisco provincial, pero están dentro de la planta urbana municipal, y gracias al trabajo de la Dirección de Tierras, logramos este convenio. En marzo o abril vamos a entregar los 700 títulos de propiedad”.





“Esto se enmarca dentro de un gran plan de trabajo que lleva adelante la Provincia de acceso a la tierra. Sabemos lo que significa para una familia y para el desarrollo de las comunidades poder contar con la seguridad de tener ese papel que tanto significa para los vecinos, los comallenses lo van a estar esperando con mucha satisfacción”, agregó Buteler.

La gobernadora Arabela Carreras junto al ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler, firmaron un convenio de regularización dominial de tierras fiscales en la planta urbana de Comallo.“Esto viene a darle en definitiva derechos ya adquiridos por los vecinos sobre sus lotes donde han hechos mejoras, han construido su vivienda y han pasado tantos años que quizás hoy no pueden acceder a un crédito hipotecario porque no tienen el título de su vivienda”, detalló.“El día martes vamos a estar haciendo el envío del primer relevamiento, luego tenemos que presentar una ordenanza en el Concejo Deliberante para pedirle a la provincia la regularización, y estimo que para marzo del 2022 vamos a estar entregando por lo menos la mitad de los títulos de propiedad, teniendo en cuenta que una escritura pública hoy tiene costos altísimos, y quizás hay muchos vecinos que por su condición social no pueden acceder”.