Diego Raimondi capturó una trucha marrón de siete kilos en el río Rivadavia

“Después de haber pescado aquí por 30 años, haber flotado cientos y cientos de veces, haber hecho miles y miles de tiros, tuve que esperar a tener la barba blanca para que el gran río Rivadavia me de esta trucha, pero valió la pena. Este pez nos sacó abrazos y lágrimas” reflejó Diego Raimondi, protagonista ayer de la captura de una marrón de más de siete kilos en la cabecera norte del Parque Nacional Los Alerces, muy cerca de la localidad de Cholila.





La “flotada” comenzó en el lago Rivadavia y pronto tomó rumbo por el curso hídrico que lo vincula con el lago Verde, un ambiente natural donde los peces aparecen en abundancia en las aguas turquesas mezcladas con el color canela intenso de los arrayanes y a la sombra de los enormes coihues.

El pescador oriundo de El Bolsón reveló que “es una pieza inusual en este río, caracterizado por truchas de menor tamaño (generalmente de alrededor de un kilo y alguna extraordinaria de dos kilos y medio). Con todo, la gente tiene que saber que es un lugar extraordinario para la pesca deportiva, al igual que el lago Cholila y el río Carrileufu”, hacia las nacientes de la misma cuenca que desemboca en el océano Pacífico a través del río Futaleufú.





“No tuvimos oportunidad de pesarla antes de devolverla, aunque mis compañeros estimaron ese kilaje en función de su longitud y tamaño. Ya habíamos tardado mucho con ella fuera del agua, emocionados sacándonos fotos. La empezamos a notar muy cansada y la mejor opción fue soltarla”, detalló.





“Cada tanto, en estos pesqueros de excelencia mundial, hay sorpresas similares. En este caso, se trata de una trucha marrón muy plateada, gorda y bien formada, propia del espejo lacustre vecino. A esta altura del año, no es normal encontrarla en el río, que visitan en la época de desove (entre marzo y abril). Tuve la suerte de que estaba ahí y se prendió”, señaló.





Puntualmente, explicó que “estaba con una mosca en mi boca –vieja costumbre antes de atarla-, haciendo los primeros lances y mi amigo ‘Pancho’ Panza (del lodge Carrileufu River) me preguntó si la iba a poner. Sacó otra de su chaleco y me dijo que tire con ella, pero la verdad es que no le tuve mucha confianza: era de color rojo y muy chiquita, igual muy buena mosca. Finalmente, decidí darle una oportunidad”.





“Bastaron un par de tiros y apareció. Fue realmente impresionante como saltó y la pelea que me dio, tardé muchos minutos en dominarla. En realidad, tampoco tenía un equipo preparado para semejante captura. Temí que el anzuelo se pudiera doblar o quebrar la caña, ya que en ese río jamás aparecen peces de ese porte”, reconoció.





En referencia a los “tips de pesca” en el comienzo de temporada, Raimondi recomendó los streamers (imitan a un alevino) y “las moscas secas (flotan) cuando empiezan los días de más calor, aunque cada pescador con experiencia tiene sus propias preferencias y sus lugares favoritos. Por ejemplo, en estos días, la zona de El Desemboque (lago Puelo) sorprende con los chinook (salmón del Pacífico), que suben desde Chile y que pueden llegar a pesar hasta 15 o 20 kilos”.