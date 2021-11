Fiscalía de El Hoyo investiga más de 60 denuncias de abuso, ninguna por secuestro.

Esta mañana al fiscal de la localidad de El Hoyo Carlos Díaz Meyer diálogo con la prensa y confirmo que entre los 60 casos de abuso que están investigando existe una denuncia por abuso realizada por una trabajadora doméstica sobre su empleador, pero también destacó que no existe denuncia sobre retención ilegítima de la Libertad. De igual manera el fiscal hizo un racconto de cómo están trabajando y destacó que hay solo un fiscal para todas la zona y poco personal, esto genera que se atrasen los más de 400 expedientes que tiene en su escritorio.

Esta mañana el fiscal Diaz Meyer de El Hoyo dio precisiones en relación la cantidad de denuncias que están investigando, “acá en la fiscalía tengo un poco más de 60 denuncias y un poco más porque la última semana se sumaron un par más así qué número exacto es más de 60”, confirmo y explico que son denuncias de todo el noroeste chubutense desde Cholila, Epuyen, El Maiten Lago Puelo hasta El Hoyo.





Sobre cómo se trabaja en relación a los delitos de instancia privada explico: “lo que pasa es que no puedo darle identidad a la persona denunciada porque estoy investigando, recién va a tener identidad cuando tenga una condena, una certeza jurídica tanto al imputado como denunciante, pero esto será cuando tenga la sentencia firme condenado en segunda instancia, pero no tengo la certeza de que la persona es culpable hasta que no se haya investigado”.





Seguidamente se refirió a los casos en que más resuenan sobre todo en redes sociales donde los vecinos piden una justicia más rápida Porque si bien tienen la condena social los abusadores aún están en libertad, “el problema es que nosotros dependemos de la misma jurisdicción qué Esquel y tenemos el mismo colegio de abogados, en los mismos jueces Y tenemos muchísimas causas que deben muchas veces esperar tener turnos en cámara Gesell o en la propia fiscalía o los informes periciales y eso demora además, los jueces que están a 160 kilómetros de aquí para poder resolver la multiplicidad de denuncias que estamos trabajando” detallo el fiscal.

Además, sostuvo que actualmente son un fiscal, o sea yo soy mi único fiscal Jefe, porque el otro fiscal está de licencia, tengo cinco funcionarios –dos procuradoras, dos funcionarios y un abogado de Fiscalía- y tengo tres empleados. Con todo este staff de personas tenemos que ocuparnos de 420 legajos, las guardias, las intervenciones y ahora también de las contravenciones”, manifestó. En la misma línea sostuvo que “es un montón de trabajo, no digo que no podemos, pero lo estamos afrontando. ¿Me falta recurso humano? Si. ¿Me falta recurso material? Si. Estamos haciendo todo lo medianamente posible y lo que humana y objetivamente se puede. Yo no puedo inventar archivos, ni puedo inventar acusaciones. Tengo que ir sobre pruebas firmes para poder llevarlas a los jueces de Esquel o a los que me toque por turno o jurisdicción. Yo no puedo inventarle a un juez pruebas cuando no las tengo porque además las tengo que demostrar”.





Abuso si, secuestro no





Consultado sobre la denuncia pública que trasciende redes sociales en relación a una trabajadora doméstica que denuncio a su empleador por abuso sexual y que también la habría retenido de manera indebida el fiscal confirmo la denuncia, pero negó que hubiese privación ilegítima de la Libertad, “Si tengo esa denuncia, como muchas otras” confirmo el fiscal Díaz Meyer.





De igual manera y rápidamente también negó tener alguna denuncia que hable de la privación de la Libertad, “sé que a través de redes sociales hablaban de esta denuncia y sostenían que había habido una privación ilegítima de la libertad, pero ese hecho no está denunciado aquí en la fiscalía”, enfatizó el fiscal.