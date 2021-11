Hubo “muy poca seriedad” en la organización del Día de la Tradición en El Hoyo

El jefe de la Comisaría de El Hoyo, Omar Martínez, explicó este lunes las razones por las cuales el municipio local terminó suspendiendo la Fiesta de la Tradición, organizada para el domingo pasado en un predio privado del paraje Rincón de Lobos.





Al respecto, el jefe policial recordó que “no somos quienes decidimos si se cancela un festival, simplemente tenemos delegada la seguridad en los eventos públicos, a través de la Ordenanza N° 100 vigente en la localidad, que obliga tanto al Estado como a los particulares a coordinar las tareas de prevención”.





Al respecto, recordó que “hace dos semanas, vimos que ya estaba lanzada la publicidad, aunque no hubo ninguna convocatoria de la organización para hablar de la seguridad. Pasó otra semana sin novedad sin que nadie nos avise, así que el lunes siguiente me comuniqué con la directora de Inspectoría, ya que los funcionarios de mayor rango no atendieron el teléfono. Precisamente, es ella quien debe verificar que estén dadas las condiciones para el festival”.





Entonces, “se le pidió una reunión a efectos de coordinar dichas actividades, entendiendo que la organización estaba a cargo del municipio. Nos encontramos al día siguiente con referentes de Defensa Civil, APSV, Policía y Cultura. Allí nos dicen que es un evento privado y que todavía no tenían una nota de quien lo hacía y no sabían bien quién era el responsable”.





Al tener detalles de que “se hacía en el campo “Ernesto Lobos” y no estando presente el organizador, a fin de diagramar el operativo de seguridad (ingresos, salidas, distribución de la gente, cantina, escenario, cancha de destrezas criollas), pedí conocer y recorrer el terreno, al tiempo que recordé la obligación de dar cumplimiento a la ordenanza, que incluye la participación de bomberos, Defensa Civil y una ambulancia, más la prestación de la Policía del Chubut”.





“Ubico al organizador y vamos hasta el predio. En el lugar, nos dice que había que limpiar el campo (repaso de máquina, corrección de alambrados). Al recordarle que debe dar formalidad al evento, se desentiende y responde que le pidieron el espacio. En conclusión, hasta ese momento no se sabía quién organizaba el festival, con muy poca seriedad en los trámites previos de un evento de semejantes características, con entrada libre y gratuita y expendio de bebidas alcohólicas”, explicó.





“Nuevamente me comunicó con la municipalidad –agregó-, preocupado por los hechos ocurridos en la sociedad en el último mes, donde hay que tener debida planificación para evitar que existan consecuencias fatales, pero en ningún momento se nos dio una mínima participación”.





Al respecto, remarcó que “que somos los responsables de la seguridad pública y debemos estar completamente informados. Hace poco hubo un homicidio, cuya víctima era organizador permanente de este tipo de actividades, y lógicamente es un condimento extra a la hora de medir los grados de prevención”.





Enseguida, Martínez negó que le hayan exigido a la comuna “la presencia de más de 20 policías en el lugar”. Según graficó, “se habló de un diagrama de 8 a 12 efectivos, dependiendo de las condiciones; aunque el evento sería prolongado (prácticamente 10 horas) y quizás pensaron en la necesidad de un doble turno”.





También precisó que “la venta de bebidas alcohólicas la regula el municipio” y que “el uso de armas blancas está prohibido y la requisa se había previsto y estaba dentro de los parámetros a tener en cuenta”, con la salvedad de aquellos actores “que las utilizan como herramientas dentro de las destrezas”.





Massoni





Acerca de la presencia en la semana previa en la localidad del ministro de Seguridad, Federico Massoni (en su rol de candidato a diputado nacional por Chubut al Frente), el jefe de la comisaría negó que haya habido una orden para impedir la Fiesta de la Tradición: “Todo lo contrario, nos indicaron que se prevean las necesidades e incluso se iban a enviar mayores recursos humanos desde la Unidad Regional Esquel. El problema fue que el predio no estaba en condiciones, porque la misma municipalidad no lo limpió y no contaban con los servicios adicionales, como la ambulancia, ya que el hospital local tiene una sola. Tampoco aceptaron la contratación de otra privada, en función de los gastos que implicaba”.





Por otra parte, indicó que “a la directora de Cultura la conocí el viernes pasado, cuando vino a entregar una nota. En la oportunidad, se le explicó lo actuado y ella admitió que estuvo de licencia y por eso no coordino estas tareas, que entendía de las desprolijidades existentes y que se iba a reprogramar la fiesta para más adelante”.





“Muy lejos está que haya recibido una orden de esas características, cuando la planificación de estos eventos es desde esta dependencia. De hecho, hace poco se realizó el Octoberfest, con colaboración expresa de la policía provincial”, aseveró.





Relación





En respuesta a la relación “resentida” entre las autoridades y la policía local luego del acto aniversario, donde el jefe comunal no agradeció a los uniformados “por su trabajo durante la pandemia” –como lo hizo con el resto de las instituciones-, el comisario Omar Martínez dijo que “la verdad, eso no me preocupa. No trabajo para que el intendente reconozca la tarea de nuestra gente. Esta policía se debe y trabaja para el conjunto de la sociedad, con la satisfacción del deber cumplido y el afecto de los vecinos cuando nos cruzan”.





En contramano





Por último, aclaró que “en coincidencia con la visita del ministro, ocurrió un hecho atípico como que se activó accidentalmente la alarma del banco del Chubut. En ese marco, nos avisan de un incidente de robo. Lógicamente, hubo un rápido despliegue y en tres minutos estábamos todos allí. Se hizo mención de que Massoni entró en contramano por la avenida Islas Malvinas, cuando en realidad fui yo. Fue por una cuestión de estrategia ante un posible escape, ya que los móviles policiales iban por la mano correspondiente. No fue ninguna actuación cinematográfica del ministro, sino una respuesta ante la emergencia”, enfatizó.