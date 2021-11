Violencia sin limites

Desde hace varias semanas se nota un incremento en la violencia, sobre todo los fines de semana cuando abren la zona de boliches en Dorrego y San Martín, este domingo por la mañana se pudo observar a través de un video que se filtró en redes sociales como agredían salvajemente un joven que estaba tirado en el piso pateándole, literalmente, la cabeza. Sobre esta situación el Subcomisario Oscar Zapata sostuvo qué no a habido denuncias sobre el video en cuestión, pero sí que hubo varios detenidos por hechos violentos.





Esta mañana el subcomisario Oscar Zapata dialogo con noticiasdelbolson y se refirió al escalada de violencia que se observa cada fin de semana cuando cierran los bares y confiterías de la zona de Dorrego y San Martin, “ Sí efectivamente fue un fin de semana un poco movido en el horario nocturno desde el día sábado a la madrugada a el domingo a la madrugada, en diferentes horarios hemos tenido personas detenidas por desorden en la vía pública, más precisamente en el sector de calle Dorrego dónde están los centro de divertimento nocturno”.





Además, agregó que allí por desorden en la vía pública entre varios casos han tenido hasta mujeres detenidas por las peleas que se surgen ahí afuera de los locales.





Sin denuncia





Mas adelante consultado el funcionario policial sobre la salvaje golpiza que recibió un joven tirado en el piso, sostuvo que no hay denuncia sobre ese caso, “Respecto a ese video que sí que me ha llegado a mí, hay un supuesto horario que puede haber sido ayer a la mañana porque está de día, pero hasta ahora acá en la comisaría no hay denuncia y estamos en investigación para tratar de ver qué es lo que sucedió si fue aquí o sucedió en otro lado”.





Consultado el funcionario policial sobre si hay confirmación desde el hospital local con el ingreso de alguna persona lesionada con este tipo de lesión confirmo que hubo varios individuos que ingresaron lesionados por las grecas del fin de semana.





Finalmente, también se le consulto sobre los efectivos policiales que hacen adicionales de seguridad en los boliches si se percataron de esta situación a lo que explicó que está todo en investigación.