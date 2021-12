Continúa el trabajo coordinado del Gobierno Provincial en la zona afectada por incendios forestales

En este sentido, en una tarea coordinada entre la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia y el Ministerio de Desarrollo Humano, se dispuso la instalación de unas 100 camas con colchones y elementos de abrigo en la escuela de El Foyel. “Ya se hizo un relevamiento previo, con asistencia de la gente de Salud. Estamos preparados de la mejor manera”, explicó el secretario de Protección Civil, Adrián Iribarren.













Mañana llegará a la zona el Ministro Banacloy, quien mantendrá una serie de encuentros y recorridas en El Manso y El Bolsón para comenzar a delinear las acciones de acompañamiento a los productores y al sector forestal.





La llegada de Banacloy se suma a la presencia hoy en territorio de la secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, y la ministra de Turismo y Deportes, Martha Vélez, quienes encabezaron una reunión de trabajo y recorrieron la zona.





La Secretaria Minor ponderó la tarea de coordinación desarrollada por el personal de Protección Civil, que durante estos días se encargó de establecer lugares de abastecimiento de agua y avanzó en la identificación de personas y viviendas en situación de mayor vulnerabilidad.





En tanto que la Ministra Vélez -junto a parte de su equipo- mantuvo reuniones con prestadores del corredor de El Manso que ofrecen servicios de alojamiento, rafting y campings, entre otras cosas, quienes agradecieron la presencia del Gobierno Provincial y manifestaron sus inquietudes.





También el delegado de Desarrollo Humano en la Zona Andina, Nicolás Riquelme, recorrió la zona y mantuvo reuniones con pobladores, atendió inquietudes de las familias y evaluó las diferentes necesidades.

Reporte de situación

En cuanto al estado de situación del incendio, hoy a la tarde el Comité de Emergencia Regional emitió un nuevo parte informativo. Al respecto se recordó que se mantiene la medida de cierre de acceso para actividades turísticas o recreativas en la zona de Río Villegas y El Manso, la cual se extiende hasta el 1 de enero de 2022. A su vez continúa desarrollándose un operativo considerando la circulación de los pobladores. Allí trabaja personal de Gendarmería Nacional y de la Policía de Río Negro.





También es importante resaltar la solicitud de no llevar a cabo acciones espontaneas de solidaridad para no obstaculizar la comunicación logístico operativa y demás trabajos de las instituciones de respuesta. Se pide que ninguna persona se acerque a la zona del incendio para no poner en riesgo su integridad física, la de quienes están trabajando y la de quienes viven en el lugar.





Como ya se comunicó, se trata de una zona de difícil acceso con un solo camino de ingreso y egreso, con una pendiente de complejidad media, un descenso de 400 metros en un recorrido de 7 kilómetros. El único camino de ingreso es el referido, por lo tanto es la única vía de evacuación para pobladores y combatientes. Esto hace que se desplieguen solo los recursos que son factibles de evacuar en caso de un avance descontrolado del incendio hacia la zona de trabajo.

Condiciones del tiempo

El parte informativo indica que debido al ingreso de un frente frío débil a la región, el viento se presentó intenso del sector Oeste con ráfagas especialmente a partir del mediodía y presentará disminución hacia la noche. Para mañana martes se espera menor intensidad.





Si bien la temperatura presentó un leve descenso respecto a la máxima de ayer, se espera un incremento para mañana. Los vientos que trae este comportamiento meteorológico, constituyen un factor en contra. Los valores de humedad relativa se presentaron bajos durante las horas de mayor calentamiento.





En el día de hoy hubo nubosidad variable, esperándose baja visibilidad para mañana martes. Se espera un frente frío importante para el miércoles que traerá aparejado también el aumento de vientos en la zona. Si bien eso también trae en consonancia algunas ligeras precipitaciones, el principal inconveniente para el desarrollo del incendio seguirá siendo el viento.





Para mañana se espera una máxima de 27 grados, viento entre 10/20 km/h del Oeste aumentando a partir de media mañana o mediodía a 20/30 km/h con ráfagas. Las ráfagas podrían generar bajos valores de humedad relativa durante la tarde.

Trabajos de la jornada

La Secretaría de Protección Civil dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro, continúa con trabajos de prevención y cuidados de estructuras y viviendas en los sectores de El Manso y Villegas.





Esta mañana, la secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor participó de un encuentro junto a la ministra de Turismo, Martha Vélez, y al titular de Protección Civil, Adrián Iribarren, entre otras autoridades, en el que se desarrollaron diferentes estrategias de trabajo.





Además, Minor e Iribarren encabezaron recorridas por la zona y mantuvieron encuentros con comunidades en los cuales se explicaron las condiciones del incendio.





A la tarde se llevó a cabo, como estaba establecido, la reunión con pobladores para comunicar el informe de situación.

En el marco del trabajo coordinado entre las distintas áreas, el Gobierno de Río Negro dispuso establecer en El Foyel un centro con todos los servicios ante una posible evacuación preventiva por el avance del incendio en la zona del lago Martín. Mañana se sumará a la comitiva el ministro de Producción y Agroindustria, Carlos Banacloy.