“Es una falta de respeto”, enfatizo Miguel López del grupo Aventura Tropical.

Se trata de un grupo musical que tiene 26 años de historia en nuestra localidad y desde hace dos meses piden autorización mediante notas a la dirección de cultura para poder tocar de forma gratuita en plaza Pagano y no tienen respuestas.

Cansados del destrato que según refirió son objeto, el referente del grupo Aventura Miguel López explico ante los medios de prensa lo que les está sucediendo, “No me gustaba hablar de esto, pero bueno, Yo soy el director de la orquesta y estamos tratando de poder hacer nuestra música en la plaza Pagano, no es todos los días solo son dos veces al mes lo máximo o al menos una vez al mes”, explico afligido el director del grupo.





Consultado el musico sobre qué respuesta han tenido desde Cultura, fue contundente: “hasta ahora por parte de la dirección de cultura No hemos tenido ninguna respuesta, sí hemos hecho un montón de notas”, confirmo Miguel y luego se permitió dudar, “no sé si llegara a las manos de ella o no, pero las notas se entregan y no nos dicen ni sí, ni no”.









Con todo explico que ven que otras personas si usan el espacio, “lo que estamos viendo es que cada vez que llega la temporada y todos los que vienen de afuera se instalan en cualquier lado, le dan el sonido y todo, pero a nosotros que si tenemos todo No necesitamos ir con un volumen alto tampoco y solo queremos hacer lo que nos gusta hacer que es la música popular, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta, no nos dejan”, sentencio López.





¿Discriminados?





Finalmente, al ser consultado el musico sobre si se sienten discriminados por el tipo de música que hacen desde hace 26 años explico: “nos sentimos así, porque no es nosotros solamente vamos a hacer música tropical, hacemos de todo lo que es tema de Soda estéreo, Virus, de toda la década del 90 no es que hacemos solamente cumbia y todo eso, pero a veces nos gustaría demostrar lo que hacemos, lo que tenemos acá”, enfatizo.





Finalmente, Miguel conto cómo funcionaba el sistema antes de esta gestión, “no me quiero meter en política ni nada, yo soy musico, pero en la gestión anterior nos daban un permiso, nos daban un papel donde nos decían donde querían que nos pongamos, era una hora y media, una vez por mes y nosotros respetábamos ese papel”, destaco el musico que solo quiere mostrar su arte a su comunidad.