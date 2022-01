Vecinos de Las Golondrinas señalan que hace una semana no tienen agua





Una vecina de Las Golondrinas se comunicó con la redacción cansada de la situación que vive desde hace una semana en la zona conocida como la subida de Hedy donde no tienen agua. “Llamamos a la municipalidad y no atienden, ni la urgencia de los reclamos de agua, es una vergüenza” remarcó cansada de la situación.





Comunicado:





Somos de la Suizo Argentina en Las Golondrinas, más conocida como la subida de Hedy. Hace cerca de una semana que estamos sin agua, hay gente grande, bebes etc. gente con certificado de discapacidad y no tenemos agua.





Somos vecinos que pagamos impuestos no somos usurpadores, trabajadores gente que trabaja. Dicen que no hay agua y el problema es que la gente de servicios públicos no hace su trabajo. Ayer subimos con un vecino y hay agua tal lo muestra en la foto.





Llamamos a la municipalidad y no atienden, ni la urgencia de los reclamos de agua ...es una vergüenza!

Bomberos no tienen solución, defensa civil esta con retención de servicios. La municipalidad de Puelo no atiende.





Y pagamos los vecinos inoperancia de los funcionarios de Lago Puelo y del Gobierno provincial.





Según me dijeron esta mañana la que está encargada de servicios públicos es Paula Costa pero a nosotros nadie nos da una solución.