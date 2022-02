Dulces con tradición familiar de El Bolsón al mundo

Los dulces de la familia Mengoli fueron elegidos por una empresa internacional que ofrece productos exclusivos en todo el mundo y desde muy pronto esta empresa familiar estará presente en los sitios gourmet más selectos del globo. Los dulces de la familia Mengoli fueron elegidos por una empresa internacional que ofrece productos exclusivos en todo el mundo y desde muy pronto esta empresa familiar estará presente en los sitios gourmet más selectos del globo.

Esta mañana el productor Mario Mengoli confirmo que su firma fue elegida por una empresa internacional de comida gourmet para formar parte de un selecto grupo de empresas que formaron parte de una oferta gastronómica de alto nivel en todo el mundo, "esto es reconocimiento para todos los pequeños productores que dependemos de ellos, de su trabajo , de su honestidad porque sin buena fruta no podemos conseguir un buen producto", señaló Mario quien se ve apasionado por todo lo que emprende y tal como se ve es un pionero desde el primer dulce para diabetos rubricada allá por la década del 80 hasta estos productos que fueron seleccionados a nivel mundial.









Con fines de exportación, la empresa “Argentina Delights” realizó la primera selección en todas las provincias del país de “los mejores productos de la tierra y el mar”, con el objetivo de lanzar al mundo una línea de alimentos y bebidas de alta gama, poniendo foco “en los mercados y públicos más exigentes”.





En tal sentido, por recomendación del Inta, fueron elegidos los dulces artesanales de Familia Méngoli, establecida desde 1989 en el acceso sur a El Bolsón.

Al respecto, su propietario, Mario Méngoli, reflejó que “son productos que deben tener una historia de vida detrás y no ser industriales, además de no contener ningún agregado químico. Han recorrido todas las regiones y en el caso de la Patagonia, fueron al Inta nacional y tuvimos la suerte de que les recomendaron nuestros dulces. Entonces, vinieron para ver cómo los elaboramos. No son grandes volúmenes los que se exportan, sino que influye mucho el tipo de presentación, con algo que deslumbre al futuro cliente”.













En este caso, “se trata de pequeños frascos de mermeladas artesanales, envasados en un cofre de madera negro con el logo de la firma y una etiqueta muy particular que remite al corazón de la lejana Patagonia, además de la marca ‘Argentina genuina’, que aporta identidad al producto”.





En el transcurso de la presente semana, “ya se comienza con la elaboración especial destinada al mercado internacional. Nos llena de orgullo esta distinción, saber que podremos estar en Europa, en Dubai o en Japón representando a la zona”, señaló el emprendedor instalado en Villa Turismo, a la vera de la ruta nacional 40 y a metros del Paralelo 42°.





Desde su óptica, “es un logro del trabajo y la perseverancia en un lugar privilegiado por la naturaleza, aún cuando todavía no lo sabemos explotar. Tenemos que volver al origen de los pioneros, donde producíamos a pulmón y logramos un desarrollo respetable. En 1989, cuando inauguramos este establecimiento, la provincia de Río Negro, por ser productores primarios, no nos cobraba ingresos brutos. Es tiempo que los funcionarios dejen de calentar los escritorios y fomenten el trabajo que, por otra parte, es la mejor forma de lograr más impuestos y generar más capital”.





En tal sentido, Méngoli insistió con que “los productores no tienen que ser asfixiados por el gobierno, sino apoyados para que puedan crecer. Esas son las cosas que van a repercutir para incentivar el empleo, ya que no podemos vivir en la miseria en un lugar donde la riqueza deslumbra por cada rincón. Tendríamos que tener un sello de origen e identificarnos, porque el mundo nos espera”.





Microclima especial





Tras coincidir en que “un buen dulce casero, además de la olla y una buena cuchara de madera, solo lleva fruta de calidad y azúcar”, Mario Mengoli valoró que “la Comarca Andina en particular tiene un microclima ideal, donde la frambuesa –por ejemplo-, muestra una concentración especial de azúcares por variaciones de temperatura entre el día y la noche, además de sus aromas”.





Sumó “las recetas de mi madre italiana (de Cortina d'Ampezzo, límite con Suiza), que aportaron su toque especial y distintivo. Después, con el tiempo, fuimos incorporando la cocina al vapor (sin fuego). Quizás no sea rentable como los dulces industriales que se procesan al vacío, pero siempre nos quisimos identificar como familia y vivir de esto dignamente, entendiendo que el dinero solo es una parte de la vida y no me deslumbra.