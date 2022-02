Murió Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort: cayó de un piso 21

Según comentaron las fuentes policiales, al llegar al lugar junto con personal de emergencias del SAME, "se confirmó el fallecimiento del hombre, que es una ex pareja de Ricardo Fort y se había hecho cargo de la tenencia de los hijos del ex animador".





En el caso interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 59, a cargo de la doctora Laura Belloqui y la Secretaría Única de la doctora Alejandra López San Miguel. Belloqui ordenó la toma de testimonios a los vecinos del mismo piso y el análisis de las cámaras de seguridad para constatar los ingresos y salidas del edificio.

Fort murió el 25 de noviembre de 2013 luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en el Sanatorio de la Trinidad, donde se encontraba internado por una fractura de fémur periprostética. Luego de la muerte del chocolatero, Gustavo Martínez -quien tenía 62 años- obtuvo la custodia legal de Martita y Felipe.





Según publicó Infobae, uno de los hijos del empresario señaló a los efectivos policiales que Martínez se encontraba deprimido en los últimos días debido a que Marta y Felipe cumplirían la mayoría de edad la semana que viene -el próximo viernes 25 de febrero- y que había mencionado querer arrojarse del balcón.





Además, el mismo medio precisó que en el departamento donde vivía el empresario con los dos menores no se observaron signos de violencia ni desorden, pero en uno de los balcones que da hacia el frente de la calle Sucre, la que sería su habitación, se encontró la red protectora cortada.

