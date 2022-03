9M. Lago Puelo: “Creo que es una herida aún abierta”

En el marco del 9M dialogamos con Soledad Laitano secretaria de cultura de Lago Puelo, quien señalo que es un día para trabajar la memoria, para celebrar la memoria. De igual manera convocan al estreno del audiovisual que justamente retrata la memoria del bosque, que es el que da cuenta desde un hecho artístico, un homenaje al pueblo y al bosque que hemos perdido.













Laitano dijo que no ha sido un año fácil para nada, ni sencillo. “Ha sido un año extremadamente doloroso que nos puso a prueba en todos los sentidos y uno nuevo, si bien se mantiene sensible cree que no es el lugar de nosotros dejarnos caer, uno tiene que mantenerse lo más fuerte posible para poder seguir dando respuesta a todo lo que va sucediendo”, explico.





Asimismo, señalo que tiene compañeros que lo han pasado muy mal, alguno de ellos trabajando dentro de la Secretaría de Cultura que han perdido familiares en el incendio, por lo que siempre reflexiona que no me puede dejar caer, uno intenta seguir trabajando. Se recibió asistencia de nación en cada momento e incluso hacia cultura, porque estuvieron trabajando con cultura solidaria, pero queda muchísimo. “Creo que es una herida aún abierta” remarco.













Centro de convenciones





De apoco desde Cultura para empujarlo como centro cultural. Lo que hoy se presento es parte de la muestra de escultores que se hizo. Justamente un encuentro de escultores que se hizo en plena pandemia pos incendio con material acopiado justamente en la zona del desastre y que van a poder visitar.













El sábado será la inauguración nuevamente con los artistas, que es la parte más importante que siempre es el alma, para que ustedes puedan ver cómo están trabajando, cómo los artistas están de alguna manera apropiando del lugar, que es la forma de darle vida y que me parece que es lo mejor que le puede pasar a un espacio como este, culmino Laitano.