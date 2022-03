9M a un año del Incendio de Interface más grande de la Argentina

El 9 de marzo del 2021 la región, pero principalmente la zona de Las Golondrinas vivió un incendio de características catastróficas, con saldos fatales, se dañaron 605 viviendas y se vieron afectadas 1555 personas. Volvimos a recorrer la zona afectada dialogamos con los vecinos quienes al unisonó destacan la solidaridad y el afecto recibido desde toda la Argentina. Recordar para no repetir, el día miércoles 9 se realizará un festival en la garita ubicada sobre la Ruta Nacional 40, que es punto de conjunción de los barrios más afectados.









Según el reporte oficial, se quemaron 1000 hectáreas en Lago Puelo y 14.000 en toda la comarca andina de Chubut. En las golondrinas y cerro Radal el incendio daño total o parcialmente a 605 viviendas, 107 talleres de actividades varias y 135 galpones. Afecto a un total de 1555 personas, de las cuales 142 son adultos mayores, 32 con discapacidad y mujeres solas con niños 29.









El incendio afectó las redes de agua y electricidad de los parajes Golondrinas y Radal en forma directa y toda la localidad de Lago Puelo en forma indirecta.





Perderlo todo y empezar de nuevo









Marcelo Cárdenas es chapista y el día 9 de marzo del 2021 no solo perdió los 14 vehículos que tenía su taller para reparar, sino que también perdió su taller su vivienda y todo lo que tenía puesto.





A un año de la tragedia volvimos a dialogar con Marcelo Quién no solo de A poco vas recuperando su vivienda su taller su historia, sino que también va recuperando la confianza en la gente sobre todo en sus vecinos, “La sufro día porque todavía estoy luchando para poder tener todo lo mío, si bien tengo mi casa me falta terminar el galpón. Por qué mi vida depende de esto yo soy chapista”, cuenta Marcelo.





Sin embargo, así como destaca en todo momento la falta de apoyo del gobierno también deja en claro que, gracias al esfuerzo y la colaboración de la gente, los amigos y todos la sigue remando.













Esa trágica tarde Cárdenas decía: “me tuvieron que llevar porque si no me cagaba quemando acá con todas mis cosas”. “Sólo quiero que se termine todo el sufrimiento, ahora ver lo que era mi casa, mi taller, mi trabajo, el esfuerzo de mi vida que en pocos minutos no quedó nada, es muy fuerte”, detallo.





A pesar de estar inscripto Marcelo detalla que nunca recibió ayuda para poder comprar sus herramientas nuevamente y que de apoco gracias a la ayuda de la gente y sus vecinos se va rearmando.





Desde la mirada productiva la catástrofe afecta a 222 artesanos, 118 invernaderos familiares o mediana producción, 53 plantaciones de forrajes o frutas finas y 71 crianceros de animales de Corral o mayores.









Escapar de la muerte





Gonzalo Villarreal es uno de los vecinos de la eco aldea que salvó su vida corriendo a través de una cancha de fútbol dejando detrás de su casa, su perro que no pudo salvar, escuchando los gritos de una de las vecinas que finalmente se sabía que esa vecina no logro salvarse.





Van acostumbrándose a esta nueva vida y nos cuenta de su hijita de tan solo 7 años que ahora recién puede volver a su lugar sin tener pesadillas y de cómo los primeros días luego del incendio le pedía que le hiciese una cama de ladrillo y cemento para que el fuego no se la queme, recién a un año puede decir que su hija duerme tranquila.









Hay que destacar la fuerte solidaridad brindada por los vecinos no afectados colaborando con alojamientos a los otros vecinos.









Recordar para no repetir





El próximo miércoles 9 de marzo al cumplirse un año de este incendio de interfaces que dejó un daño muy profundo en toda la comunidad de la región, los integrantes de los tres barrios más afectados se congregan desde las 16 horas en la garita que está sobre la ruta nacional 40 allí van a realizar un recordatorio por las víctimas, y distintas actividades que van desde puesta en escena de imágenes logradas el día del incendio, Cómo se fue recuperando el barrio pero también bandas en vivo para poder recordar lo que sucedió para no volver a repetir la misma historia.