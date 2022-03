Desafío La Esperanza – Ñorquinco. Se disputo la 10 edición, ¿será la última?

Los ganadores, Verónica Ramírez y Hugo Rodríguez, no solo son ambos de Esquel, sino que además son familia y participaran de una nueva etapa de una competencia de nivel mundial el mes entrante en San Martin de los Andes.





Por su parte Ricardo Ivulich , organizador de la competencia se mostró feliz y detallo que este edición es bastante especial, “primero porque después de 2 años de no poder hacerla esto es un alivio y luego dejar en el camino un querido amigo que el año pasado se nos fue, así que también eso dolió y por eso está es especial y como siempre tratamos de hacerlo lo mejor posible, justamente por todo eso porque es la demostración de superar dificultades y gracias a Dios el público no has acompañado en gran manera”.