Día Internacional del Artesano y la Artesana

Se celebra cada 19 de marzo, fecha en la que la tradición católica sitúa el nacimiento de José, padre de Jesús, quien era carpintero. En esta nota dos personas dedicadas al trabajo artesanal nos cuentan sobre sus respectivos oficios y el lugar que ocupan en sus vidas.

El 19 de marzo se conmemora el Día Internacional del Artesano, fecha fijada por la tradición católica para conmemorar el día de San José en recuerdo del padre de Jesús, cuyo oficio era el de carpintero. Por este motivo es el día en que se celebra a los artesanos y artesanas en todo el mundo.





Desde el Ministerio de Cultura, el Mercado de Artesanías Tradicionales e Innovadoras Argentinas(MATRIA) impulsa diversas acciones que tienen como fin la promoción del trabajo y la producción artesanal. Estas políticas públicas alcanzan a un universo más amplio que el de las artesanías tradicionales. Los reconocimientos a la calidad del producto artesanal incluyen a la innovación como parte de esa caracterización, son un ejemplo de ello. Por otra parte reconoce al artesano/a como trabajador/a de la cultura, agente cultural y productor/a de elementos de significación cultural; promueve el desarrollo y la comercialización de las artesanías argentinas en el territorio nacional; y la salvaguarda de las técnicas y procedimientos de la artesanía tradicional. También promociona y reconoce la artesanía tradicional, la artesanía innovadora, el arte indígena y el arte popular; y fomenta la perspectiva de la calidad artesanal y el rol de la actividad artesanal en la economía de la cultura.





Para conmemorar el Día Internacional del Artesano dos creadores reflexionan sobre el oficio, sus inicios y aspiraciones.





Luján Signoris (artesana y emprendedora, Chaco)

-¿Cuándo descubrió la vocación por el oficio?





Me cuesta definir un oficio. Soy diseñadora y me gusta pensar en posibilidades. Trabajar con textil, lo vi como un material súper versátil para diferentes cosas y objetos. Desde un cuaderno, una prenda hasta un sillón. La serigrafía la vi como una técnica también amplia y que podía manejar mejor las posibilidades que son infinitas siempre. Y como siempre ir desde lo particular a lo general; llegué al tejido como otro lenguaje. Conocer a las artesanas de Fortín Lavalle (Chaco) me cambió el chip e hizo romper mis propias estructuras de producción. Son técnicas artesanales, a partir de desarrollar mi emprendimiento me fui formando y enamorando del hacer.