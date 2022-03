Martin Rey. 26 años de historia con el Piltri

Luego de 26 años de trabajar en el refugio del Piltriquitrón Martín Rey deja la concesión y diálogo con noticias del Bolsón sobre los recuerdos de toda una vida cuidando y enseñando a vivir la montaña.

Martín Rey y su familia se hicieron cargo del refugio del Cerro Piltriquitrón allí por 1995, hace 26 años que trabaja el lugar, que lo moldearon y que le dieron vida a un refugio que recibió y acogió a miles de turistas cada temporada, “la verdad que 26 años es un montón de vida y se súper disfruto, a nosotros a mi familia nos encantaba estar en la montaña, pudimos realizarnos”, conto con añoranza Martin.





Construccion del refugio utilizado hasta el 2003. Hoy anexo.









Seguidamente explico que el refugio pertenece al club andino Piltriquitrón y durante muchos años tuvo sus distintos concesionarios, gente que se ha ido encargando del refugio, “yo empecé a trabajar allá arriba a finales del 95 tenía bastantes años menos que en este instante, casi estaba saliendo de la adolescencia, Yéndome de la a casa de mis padres y la verdad que poder vivir en un lugar así para mí fue único. Pero bueno como ya te digo el refugio depende del club y ellos consideraron que el siclo ya estaba terminado”.





Construccion del refugio actual en el 2002.









Este 31 de marzo se despide del lugar donde creció no solo él y su familia sino también sus hijos en diálogo con noticias del Bolsón contaron sus experiencias, recordó sus mejores momentos, sus mejores anécdotas, “para mí otra satisfacción muy grande es haber recibido tantas escuelas, tantos pibes que iban de forma particular o del secundario que se organizaban en una salida de fin de semana --vamos a tirarnos en trineo arriba y hacer cumbre a caminar-- y se compartían entre ellos una salidita a la montaña que está buenísimo y han aprendido hoy en día hay muchos que yo veía de chiquititos 10, 12, 15 años saliendo a la montaña que hoy son profesionales de la montaña, están guiando en Aconcagua, están escalando en Chaltén es la verdad que veo a esos pibes qué yo los veía arrastrando su bolsita de perro para tirarse en la nieve y hoy son verdaderos profesionales y se han realizado la vida eso me causa de montón de satisfacción”, cuanta orgulloso Martin.





Invierno del año 2000





Refugio actual. Primavera 2021









El refugiero qué tantas veces hizo de paramédico, de auxilio y de nexo entre una persona que sufría una necesidad en la alta montaña con la asistencia en el centro de El Bolsón también dejo un mensaje para todos aquellos que quieren, aman la montaña y la disfrutan, “lo fundamental es que por favor cuiden el lugar, ante todo con tema de la basura sobre todo con el tema del fuego. Hoy por hoy hay muchas maneras de contaminación, sonora, el papel higiénico que va quedando como que todas esas cosas habría que cuidarse un poco más” y reflexionó que de parte del Estado habría que machacar un poco más y también como que por favor viste se cuiden para no tener una mala experiencia porque hoy por hoy se ve gente que sale a la montaña o caminar sin tener conocimiento, leen la información en un celular a través del Google Maps, o por recomendaciones de otros viajeros y piensan que ya la tienen dominada y cuando llegan a la montaña ocurren los accidentes a todos ellos por favor que se informen como corresponde y que se cuiden”, cerro Martín Rey un joven que dedicó 26 años de su vida al Piltriquitrón.





El último invierno de Martin y su familia en el refugio año 2021.