No a la guerra



En una condena en duros términos sobre la agresión de Rusia contra Ucrania y una muestra del compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania, incluidas sus aguas territoriales, 117 de sus 193 países miembros de la Asamblea General Extraordinaria de la ONU votaron una resolución de condena de la invasión rusa en el territorio de Ucrania instando a Moscú a retirarse inmediatamente y sin condiciones del país vecino.





El gobierno argentino respaldó la resolución sancionada. La Representante Permanente de la República Argentina ante Naciones Unidas, la embajadora María del Carmen Squeff, expresó en su discurso: “Hemos pedido a todas las partes involucradas en la situación generada en Ucrania desescalar el conflicto. Es por ello que coincidimos en hacer un llamado al Secretario General y a todas las instancias multilaterales existentes, a cooperar para desactivar este conflicto” “el regreso a la mesa de negociaciones de todas las partes involucradas para alcanzar una solución a través del diálogo político”, que haya “negociaciones directas” y que se utilicen “todos los medios pacíficos que puedan servir para detener la violencia y ayudar a lograr una paz justa y duradera”. “La República Argentina condena la invasión a Ucrania y reitera a la Federación Rusa que cese inmediatamente en el uso ilegítimo de la fuerza, así como las operaciones militares en territorio ucraniano”. También hizo hincapié en un tema muy sensible como es la posibilidad de que Rusia utilice armas nucleares si el conflicto bélico escala: “hemos establecido principios claros con respecto a las armas de destrucción masivas, en particular el uso de las armas nucleares. Al tiempo que defendemos el uso pacífico de la energía nuclear y la no proliferación, debemos avanzar hacia la destrucción total de un armamento que amenaza con la destrucción del planeta”.





Es con ese mismo espíritu que el Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro declara “su satisfacción por la Resolución sancionada por la Asamblea General Extraordinaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acompañada por la representación del Gobierno Argentino, la cual condena la invasión rusa a Ucrania, e insta a Moscú a retirarse inmediatamente y sin condicionamientos del país vecino, lo cual configura un firme llamado internacional a la utilización de todos los medios pacíficos de resolución de conflictos en pos de una paz justa y duradera”.