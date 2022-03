Piden que se regularice la red de agua potable para el ampliación Irigoyen

El presidente de la junta vecinal del barrio Irigoyen Teodoro Paillalef se refirió esta mañana a la situación de un sector del barrio conocido como ampliación Yrigoyen el cual aún no tiene una red de agua potable normalizada. Sin embargo, aprovecho la oportunidad para también dialogar con los medios sobre la situación de inseguridad Vial que sostiene se vive en el barrio, Como así también a la regularización de lotes en las 40 viviendas.

Teodoro Paillalef es el presidente de la junta vecinal del barrio Irigoyen en diálogo con noticias del Bolsón se refirió a una situación que vive el sector conocido como ampliación Yrigoyen, " en pleno Siglo 21 tenemos en nuestro barrio 2 manzanas que no tienen agua potable, de hecho nosotros apenas asumimos como junta vecinal elevamos nota al ejecutivo para ser más preciso el 19 de noviembre de 2019 elevamos la primera nota, se vuelve a repetir una nota el 16 de septiembre de 2021 y no tenemos respuesta aun” explico el vecinalista.

Seguidamente Paillalef agrego que la gente realmente necesita el agua potable, “este año la sufrieron por el tema de la emergencia hídrica, ellos están enganchados a una red de agua que no es legal o sea están enganchados ilegalmente y no había ni siquiera para abastecer las casas”.

De igual manera recordó que este no es un problema de ahora, “no es un problema ni siquiera de este periodo de gobierno ni del anterior, en 2011 se eleva la primera nota y todavía la gente del barrio ampliación está pidiendo por favor agua potable”.





40 viviendas

Más adelante el titular de la junta vecinal se refirió a la situación del 40 viviendas Barrio sobre el cual sostiene que hay que regularizar los lotes, "el 40 vivienda es un barrio que se forma en el 2004 por la ordenanza 128/04, queda conformado ese barrio y un principio hasta le cobran impuestos, impuestos que después no sé cobraron más no entendemos por qué y los vecinos hoy en día lo pueden acceder ni siquiera a un certificado de ocupación, sin este documento no pueden acceder al servicio de gas”, sostuvo Paillalef.

Con todo el presidente de la junta agrego que desde el 2004 viene esperando un certificado de ocupación sufriendo todos los inviernos la falta de calefacción, además destacó que los vecinos ya están cansados de esperar y de esta manera están presionando a la junta vecinal para que haga algo en pos de que se normalicen esos lotes para poder contar con los servicios como corresponde.









Que venga Leoni

Finalmente, otra de las problemáticas que tiene el popular barrio es la seguridad Vial sobre la cual Paillalef destacó que están pidiendo desde hace tiempo reductores de velocidad que nunca fueron colocados ya que hay varios vecinos que según seguro utilizan las calles como pista de carrera, " justamente acá se torna peligroso, no son todos los vecinos por supuesto, pero lamentablemente hay vecinos que andan a muy alta velocidad y ponen en peligro a los chicos”, sostuvo.

Mas adelante explico: “pedimos lomo de burro, en algunos sectores se colocaron hay que decirlo, se colocó cartelería, pero creo que una sola vez desde que vivo en el barrio hubo un control de inspectores de tránsito, al no haber inspectores de tránsito que parece que solo están para la zona céntrica, esto se convierte en tierra de nadie porque lamentablemente somos hijos del rigor”, remarco.





Sore el final el presidente de la junta vecinal se dirigió al director de tránsito y transportes Leandro Leóni a quién invito a que recorra el barrio, "al menos pedimos la presencia de los inspectores de tránsito. Si me escucha Leóni --por favor manda gente a hacer controles--, necesitamos controles de seguridad Vial como en cualquier otro lugar, si lo hacen en el centro, si lo hacen en la Sarmiento o la San Martín porque no lo hacen acá en la Rivadavia en la cacique Foyel, en el barrio”, enfatizó Paillalef.