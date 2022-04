ADN de campeón

La familia Keller es una familia motoquera que desde toda la vida corrieron en el enduro. El pasado fin de semana participaron de la primera fecha del enduro de la línea sur. Tanto el padre como sus dos hijos ganaron en sus categorías correspondientes.

El pasado fin de semana se disputó la primera fecha del Enduro de la línea Sur hasta allí viajo la familia Keller sin saber que al final de la jornada los tres integrantes que partieron para participar y colaborar con la organización harían podio cada uno en su categoría, "nosotros fuimos a participar al Enduro de la región sur Qué es un campeonato que se inició el año pasado y la verdad que es muy lindo. Me gustaría que alguna gente más se pueda sumar porque ese es el objetivo, nosotros fuimos allá a sumar para que la gente de la región sur pueda hacer algo diferente”, explico David Keller.

Seguidamente sobre el Parque automotor de rondo las 60 máquinas y el circuito David destacó, "lo que te puedo decir es que circuito es alucinante, alucinante en todo sentido rápido, técnico y de hecho que vinieron algunos chicos de afuera como Ramos que en este momento está corriendo la categoría senior del APE”.

Sobre los resultados el orgulloso padre significo: “por suerte nos fue bien, Ariel que no corría desde el verano y dejó de andar hace cuatro años entreno un par de veces y fue realmente impresionante, parece que no sé bajo nunca la moto. Igualmente, Davito que dejo en el verano, no pensaba correr y lo convencí para mí que me acompañara y también tuvo excelentes resultados y bueno la categoría máster que es la de más de 40 años a mí me fue bien. Bueno me fue bien porque mi hermano Mauricio no fue a correr porque si no otro seria le resultado”, confeso el corredor.

La próxima

Sobre la próxima fecha David Keller expuso que será en el mes de junio, en la localidad de Valcheta donde históricamente un mallín con mucho barro complica a los corredores, pero que a priori pareciera ser que este año la organización ha decidido evitarles el fangoso momento a los competidores. Antes participarán del Enduro cordillerano en Cholila.