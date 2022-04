Anses busca llegar a los estudiantes

Es a través del operativo de inscripción de becas progresar así lo confirmó el titular de la UDAI El Bolsón Leandro Garcia quien además se refirió a las asignaciones familiares. También comento los dichos de Rodríguez Larreta sobre los planes sociales.













La verdad es que hace tiempo venía pensando y articulando con los directores de las escuelas y lo que veíamos era que si bien el nivel inscripción determinado no era el que entendíamos que tenía que, a ver, sostuvo Garcia titular de la UDAI El Bolsón, quien además sostuvo: “decidimos articular este operativo por el cual estuvimos la semana pasada en las ESRN 10, 48 y 30 además del CEM 94 en los dos turnos”.

Sobre el operativo Garcia explico que recorrieron todos los cursos, los cuartos y quintos en el caso de las ESRN y en el CEM los turnos de primero a cuarto divulgando el programa, viendo a quiénes se han inscripto y escribiendo a los demás, “sorpresivamente llegamos a la conclusión de que solo el 18% estaba inscripto, es un porcentaje muy bajo de alcance de una política que tiene que llegar a todos y todas para garantizar la continuidad educativa y que los chicos y chicas terminen la escuela”, enfatizo.

Mas adelante Garcia valoro que están trabajando mucho con los datos de los nuevos inscriptos, “todo ese trabajo lo trajimos a la UDAI y ahora lo estamos cargando y levantándolo para probablemente volver la última semana de abril a actualizar datos, cargar documentos y más; Que sería la finalización de la inscripción”.

Lo novedoso y lo gratificante fue que se está inscribiendo a casi el 82% de los estudiantes que no estaban inscriptos, valoro Garcia, “muchos no manejaban la información sobre el programa, muchos no sabían Cómo inscribirse y es gratificante saber primero la predisposición de las escuelas y segundo la voluntad los chicos de participar”.

Finalmente, el titular del UDAI adelanto que este operativo se va a replicar mañana en la ESRN 35 de El Manso, la semana que viene en el CET 23 de Mallín Ahogado y al 110 de Ñorquinco para completar el recorrido por todas las escuelas secundarias.