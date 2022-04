El Manso busca dejar de ser comisión de fomento para convertirse en Comuna

A mediados de la semana pasada el comisionado de fomento de El Manso Pablo Albornoz participó de distintos encuentros a nivel provincial tendientes avanzar con la recategorización del paraje. “ser comuna nos habilitaría a ser un ente recaudador y contar con mas ingresos para el crecimiento”, reflejo esperanzado el comisionado.

En diálogo con noticias de El Bolsón en comisionado de El Manso Pablo Albornoz se refirió a las reuniones que mantuvo durante la semana con distintos referentes provinciales en las cuales se debatió el cambio de categoría de parajes tendiente a llevarlos a la instancia de comuna rural, "la idea es ir viendo durante las reuniones que vamos teniendo con la gente de gobierno provincial y distintas comisiones de fomento que nos vamos juntado, en este viaje tuvimos la suerte de juntarnos 12 comisiones de fomento, a ver cuál era la realidad de cada una de las comisiones y nosotros de El Manso como ustedes saben siempre apuntando a que nos den la posibilidad de tener otra categoría más que comisión de fomento, el sueño nuestro es llegar a ser municipio, pero veremos después el censo”, reflexiono Albornoz.

Sobre los beneficios de que tendría una categoría superior el mandatario remarco por ahora está en la agenda para la próxima reunión este tema, “ahí se va a ver cuál es el punto de las comisiones de fomento que somos distintas, que tenemos sobrepoblación, que tenemos otra dimensión, otras superficies y otras realidades a lo que son las necesidades nuestras a las de las comisiones de la línea sur sobre todo otras realidades para poder mantenernos”, sostuvo Albornoz.

Recaudación

Sobre las ventajas que tendría ser Comuna Albornos explico que actualmente son una comisión de fomento que esto cómo está pactada la ley en la provincia de Río Negro hay muchas cosas que no pueden hacer, “hay muchas facultades que no las podemos realizar y poder pasar a ser comuna, cómo está estipulado antes de ser municipio, lo que se está viendo es que podríamos generar las herramientas necesarias con más facultades para el comisionado”, y rápidamente ejemplifico: “podríamos hacer disposiciones, ordenanzas y poder llegar a ser un ente recaudador que eso va más allá de ayudar en lo que es la coparticipación, que siempre es poca cuando no podes llegar a tener otro ingreso para seguir llevando adelante todo lo que es el avance y el progreso de la comuna”, enfatizó el mandatario.

