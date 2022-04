Exploto El Bolsón en semana santa

Elegida por miles de turistas la ciudad cordillerana se vio colmada de visitantes que llegaron desde todos los puntos del país a disfrutar de la tranquilidad, los paisajes y la feria gastronómica Date El Gusto. El chef Juan Ferrara valoro la feria gastronómica explicando que este tipo de eventos ponen en valor los productos de cada región y los potencian a nivel nacional.

Cierre de temporada a todo gusto

Sobre el cierre de temporada en diálogo con noticias del Bolsón el secretario de turismo local Bruno Helrriegel destacó la feria gastronómica Date el Gusto que viene para quedarse y adelantó que ya se está trabajando en una tercera edición, "la verdad es que estamos muy felices de cómo se está dando está segunda edición de Date el Gustó que la está rompiendo. Ayer tuvimos la primera jornada de esta segunda edición donde se pudo disfrutar de música, de comida, de artistas que estuvieron en vivo, haciendo obras de arte en un mural por ejemplo y lógicamente de la gastronomía Qué es la frutilla del postre para lo que es el cierre de la temporada de verano en El Bolsón.









Oportunidad para productores

Sobre esta ventana que propone la secretaria de turismo para los productores locales como Valkiria que se va para arriba, Helrriegel detallo que es un producto que atrae mucho, “la gente lo está buscando, cuando se acerca la historia es más que atractiva, sobre todo lo que tiene que ver con el destilado en sí, la verdad que genera todo un mito alrededor qué está generando un atractivo muy importante y no son los únicos porque son muchos los productores que están aquí para ser cada vez más conocidos”.

Con el predio repleto de turistas y vecinos de toda la región el funcionario adelanto la tercera edición, “y como vemos que esto está creciendo y de alguna manera está segunda edición marca lo que va hacer una tercera edición con desafíos más nuevos todavía”, sentencio Hellriegel.

Juan Ferrara y un adelanto

Finalmente, Hellriegel destaco la visita del chef Juan Ferrara que es el chef de cocineros argentinos, “anda por acá, está feliz y agradecido que está en El Bolsón y que ya nos dijo que vuelve en el invierno a cocinar en el cerro perito Moreno”.





Juan del pueblo

Más adelante el chef Juan Ferrara chef de la televisión nacional que lleva adelante el programa Cocineros Argentinos también se refirió a la feria gastronómica de la cual sostuvo que es una oportunidad para los productores pero también para los cocineros, "me llevo las mejores impresiones, porque me parece que esto comunica a la gente, a la gente que cocina de forma cotidiana que no es chef, pero como siempre decimos --Somos todos Cocineros Argentinos-- cocineros en la casa, que es otra ser chef, pero genera un vínculo entre la gente que viene a visitar la feria y gente que viene de otros puntos del país a conocer”.

Mas adelante Ferrara volvió a destacar que la feria comunica porque representa a los productores locales, “los chefs y los cocineros que cocinan, a través de los productos la gente se entera de otras cosas, les abre también un poco la cabeza para la cocina de todos los días que es lo no hay que perder de foco”.