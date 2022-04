Luego de la pandemia llegó la inflación

Esta situación atraviesa a las clases sociales más castigadas, por tal motivo desde la secretaria de desarrollo social de El Bolsón su titular Laura Rojas, nos cuenta como se ayuda a los 10 comedores y 9 merenderos que están funcionando, para paliar la crisis de los que no consiguen un trabajo estable.

Laura Rojas, secretaria de desarrollo social de El Bolsón confirmo esta mañana la ayuda que se brinda a distintos comedores de la ciudad, “nos planteamos también tendremos un invierno bastante complejo porque ya se está sintiendo el frío, la temporada turística si bien fue muy buena y dejó bastante ingreso, acá en la localidad hay una gran parte de la población que no accedió a trabajo por ejemplo madres con hijos a cargo que no tienen donde dejar a sus niños y muchas veces no pueden conseguir un trabajo porque la demanda del trabajo les exige un horario de varias horas para poder cubrir las vacantes, también hay adultos que no llegan a ser adultos mayores para una jubilación no contributiva y viven de las changas, toda esa gente no llega a cubrir lo básico, no solamente estamos hablando de cubrir lo que uno pone en la mesa sino también otros gastos cómo la calefacción ahora en el invierno”, señalo Rojas.





Más adelante la funcionaria confirmó que son 10 comedores y 9 merenderos a los que se asiste constituir tarea mente y que no han frenado a pesar de la temporada estival.





De igual manera Rojas remarco que luego de estar dos años en pandemia, que destrozó la economía ahora se le suma el flagelo de la inflación, " por ahí si hay mayor posibilidades de acceder a changas o laburos pero el proceso inflacionario hace que también que la plata que se gane hoy no dure o no alcancé”, explico la funcionaria y ejemplifico que si un va al supermercado no llenas ni un carrito y alrededor de $5000 o $6000 que no te alcanza ni para la semana, “Estamos hablando de personas que salen hacer una changa para la diaria y tampoco tienen la capacidad como para juntar dinero y amortiguar un poco el invierno”, señalo.





Finalmente Roja se remarcó que es una problemática muy difícil la que se afronta este invierno, "en realidad es de difícil abordaje más que nada porque venimos de dos años de pandemia y tampoco con una temporada turística excelente va a mejorar la situación total económica de la localidad, creo que es un aliciente, es un paliativo para muchas familias de hecho muchas familias pudieron sostenerse durante la pandemia, pero también no significa que la población pueda sostener la economía del hogar con las changas, para eso estamos nosotros para acompañarlos”, sentenció la Secretaría de Desarrollo Social de El Bolsón.