Ocurrió en Bariloche, golpearon a un trabajador de una estación de servicio con un fuerte cabezazo

El incidente se produjo este sábado (23/04) en la estación de servicio ubicada en Pasaje Gutiérrez y Avenida Herman. Luego de que la familia del joven agredido se enterara de la situación, publicaron en sus redes el video en donde se puede observar el momento de la agresión.





El vídeo rápidamente se hizo viral en la distintas redes sociales. La víctima de semejante ataque no había querido hablar con ningún medio, sin embargo, eligió Radio Seis para dialogar.









"No hay justificativo para que me haya pegado así", comenzó relatando Juan. "El sujeto, ahora denunciado, llega a la playa con actitud negativa. Debo haber demorado un minuto en atenderlo y de mala forma me dice que nosotros atendíamos en el orden que queríamos porque yo había atendido a alguien antes que a él, lo cual no era cierto".





En ese momento, el playero hizo caso omiso de lo que este sujeto le dijo y le preguntó qué combustible iba a cargar. "Las respuestas era cortas y fue allí en donde empezó con insultos. Le digo que me hable bien, agarro la manguera y nuevamente me vuelve a insultar por lo que le devuelvo las llaves y le digo que no tolerábamos las faltas de respeto así que no le iba a cargar".





El agresor agarró sus llaves, le respondió a Juan con un tono irónico y a partir de ahí empieza el video en donde se ve el violento ataque.





“Nosotros tenemos la autorización de negarnos si nos faltan el respeto”

“No sé reconocer si estaba bajo el efecto de algo porque llevaba lentes. Lo que hacemos es muy automático y, aunque a veces te podes dar cuenta del contexto en el que viene el cliente, en este caso no lo sé”, expresó.





Luego del golpe, Juan indicó que “se me oscureció todo por unos segundos y me quedo en el piso sintiendo que me sangraba y escuchando a la gente a mi alrededor. No tengo ningún moretón pero sí me quedó hinchado un poco el cuello y a veces me duele”.





Agregó que “ese mismo día vomité un par de veces pero creo que fue un poco la situación. Igualmente, me salvó estar emponchado del frío que hace porque podría haber sido algo fatal”.





“Fue algo salvaje”, remarcó. “Yo no tenía conciencia de que venía a pegarme. Escuché un portazo pero podría haber sido cualquier cosa porque cuando hay algún cliente disconforme van a hablar con el encargado, como personas civilizadas. Ahí se llega a una mediación y no un ataque”.





Juan manifestó que “se me acercaron los dueños de la estación, me dieron su apoyo y cuento también con el apoyo de la gente que compartió el video y con aquellos que me ayudaron a recopilar información”.





Según pudo averiguar, el dueño del auto es otra persona que se comunicó que Juan y le pidió disculpas. “Él no tiene nada que ver con la situación y hasta me brindó los datos para que pueda hacer la denuncia”, concluyó.





Fuente: Bariloche2000