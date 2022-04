Piden que se investigue el incendio de una vivienda en Mallín Ahogado

Es a través de un comunicado que emitió la asamblea defensa del agua y de la tierra que pide que se investigue el incendio que sufriera la vivienda del reconocido veterinario y referente ambientalista Alejandro Vautier, el pasado sábado por la noche. Relacionan al Loteo Laderas por el siniestro. Es a través de un comunicado que emitió la asamblea defensa del agua y de la tierra que pide que se investigue el incendio que sufriera la vivienda del reconocido veterinario y referente ambientalista Alejandro Vautier, el pasado sábado por la noche. Relacionan al Loteo Laderas por el siniestro.





En la nota emanada desde la asamblea acompañan y se solidarizan con vecino de Mallín Ahogado, Alejandro Vautier, miembro comprometido de la asamblea en defensa del agua y de la tierra, quien el día sábado 3 de abril, pasada la medianoche perdiera su vivienda a causa de un incendio.





En su comunicado la asamblea destaca que lamentablemente no es la primera vez que mediante el fuego pretenden disciplinar la lucha permanente en defensa de los bienes comunes, en defensa del agua y la tierra que sostienen nuestra ruralidad, en contra de un mega loteo en una reserva natural sobre las nacientes de agua en la Pampa de Ludden.





Además, sostiene: “No quisiéramos estar en esta lucha, pero es necesario. No quisiéramos tener que lamentar que nos quemen las casas, las radios, el centro de salud, el centro comunitario, pero así intentan amedrentarnos, disciplinarnos, aunque no podrán lograrlo, porque no estamos solos, porque somos muchas y muchos, porque tenemos la fuerza necesaria, porque son muchos los argumentos en los que sostenemos nuestras acciones”, agrega el comunicado que de manera directa relaciona el incendio en la vivienda de Vautier con la empresa que lleva adelante el loteo en Pampa de Luden.





“No estamos hechos de odio, no sabemos odiar, pero la malicia del poder concentrado y la complicidad de los gobiernos no nos dejan vivir en paz”, reza el comunicado e insiste, “Soñamos y trabajamos para construir cada día un lugar de paz en nuestro entorno, pero los feudos así funcionan, mediante formas mafiosas, con violencia desde todos sus estamentos”.





Finalmente exigen que se investiguen estos hechos con la seriedad que corresponde, ya que ninguno de los incendios mencionados ha podido ser esclarecido, y que aparezcan de una vez por todas los responsables materiales e intelectuales.

Firma el comunicado la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallín Ahogado.