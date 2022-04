Trabajadoras de salud solidarias

Karina Andreoli y Julia Garrido, son trabajadoras del centro de atención primaria de la salud del barrio IPPV, ellas detectaron una problemática en algunas de las personas que asistían al centro de salud, sobre todo adultos mayores. Al momento de brindarles remedios para consumir muchos de ellos no sabían leer y había que hacerles dibujos detallados de cuando tomar los medicamentos. En virtud de esto decidieron abrir un taller para enseñarles las herramientas básicas para poder aprender a leer y escribir.





En un acto totalmente altruista las trabajadoras del área de salud del centro de atención primaria del barrio FoNaVi detectaron una problemática y lejos de quedarse de brazos cruzados buscaron una solución, Julia Garrido nos cuenta: "en el día a día 5 nos encontramos con pacientes que no saben leer, que no saben escribir, que no saben la hora y a la hora de tomar una medicación se pierden, eso lo tuvimos que resolver haciendo dibujos, preparando planillas con dibujos, preparando frasquitos donde estén los dibujos y cortándole la medicación de como la debe tomar, para que ellos se puedan orientar para tomar una medicación", explico Garrido.









Seguidamente la trabajadora sanitaria explico que les preocuparon algunas situaciones que han aparecido últimamente de madres que a veces no saben llenar una planilla de Anses, “nos encontrarnos con estas situaciones, de manera que tampoco pueden ayudar a los hijos en sus tareas cotidianas del colegio, por eso surgió la idea del taller”, explico Julia y agrego que con este taller buscan poder darle al menos un poquito de instrucción de lo básico para que puedan aprender a leer, aprender a escribir, conocimientos de los números, la hora que es algo del día a día de nuestras vidas.













A su turno Karina Andreoli explico Cómo es la metodología del taller que se brindará todos los jueves desde las 15 horas en la sede de la junta vecinal del barrio Irigoyen, "el taller lo va a dar una docente que da clases particulares, Alejandra”, “nos pusimos en contacto con la docente que este tema lo había planteado en otros en otros ámbitos, de poder trabajar con las personas mayores y no encontró el espacio, ni la actividad para poder empezar con esto y al llegar nosotros con esta propuesta ella accedió de inmediato”.





Sobre los requisitos para poder acceder a este taller las trabajadoras destacaron que las inscripciones se encuentran abiertas en el centro de salud de atención primaria que está ubicado aquí en el barrio FoNaVi, sin embargo, sobre el material para poder participar explicaron qué tan solo hay que llevar un lápiz y un papel. Aunque esto no es excluyente ya que la docente también les brinda las herramientas necesarias a quienes no las puedan adquirir.