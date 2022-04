Vuelve la liga AFUVECO tras la suspensión por la agresión salvaje a los árbitros

Así lo detallo el presidente la liga de futbol de veteranos de la comarca que nuclea a equipos desde Ñorquincó hasta Cholila, “hemos expulsado por 20 años a varios violentos, todos del mismo equipo, pero estamos preocupados por esta efervescencia que no es solo del futbol, se nota también en la calle”, sostuvo Cesar Salinas.

El torneo de la liga de veteranos de la comarca se vio suspendido en virtud de las graves agresiones que sufrieron los árbitros durante las últimas semanas sin embargo, una vez que se dialogó con los delegados de los equipos decidieron volver a la actividad este fin de semana, "lamentablemente tuvimos que parar el Torneo un fin de semana, la idea era por ahí parar por un tiempo indefinido, pero bueno Charlando con muchos delegado por afuera de las reuniones decidimos que esta semana vamos a continuar”, detallo el presidente de la liga.





Seguidamente Salinas aseguro que es lamentable que haya que frenar de esta manera el juego brusco, “se está viendo en las en las canchas desde hace semanas atrás, las agresiones a los árbitros, corridas, jugadas descalificadora por lo cual tuvimos que sancionar gente, expulsarla de la liga prácticamente, no somos quién para decirles que no juegan más pero si podemos utilizar nuestro recurso para darle la cantidad de años que nos parece suficiente a los que agreden principalmente a los árbitros, o sea no pueden agredir a nadie en una cancha, tenés que ir a jugar al futbol no a pelear”, enfatizó el dirigente.

Sobre la violencia que se ve generalizada en toda la sociedad Salinas destacó que si bien hay algunos sectores donde se observa el consumo de alcohol, sobre todo luego de los cotejos deportivos, la principal causa entiende el dirigente se debe a que hay una efervescencia social a la cual no escapa el fútbol, “De cualquier manera es muy difícil de controlar sobre todo hablando con gente grande, si fuesen chicos o menores uno les puede hablar y los chicos siempre guardan el respeto, pero cuando el agresor es una persona mayor, incluso más grande que uno es muy difícil poder controlar los situación”.









Con todo el dirigente se mostró confiado en que, con las expulsiones realizadas, en la mayoría los integrantes de un mismo equipo de fútbol, la liga podrá continuar.