Censo 2022: "El censo fue un desastre"

Así lo calificó la vecina Dharma Badilla del barrio Amancay ubicado en Loma del Medio, quién sostuvo que ya desde las 10:00 de la mañana los censistas no llegaban por lo que se comunicaron con personal del municipio local y empezaron a implementar un operativo de autogestión. De cualquier manera, señaló que la organización fue un desastre, de la loma se censo solo a un 20% de los vecinos.

“El día de ayer no llegó nadie, no subió nadie a censar, acá somos 65 familia en el barrio Amancay”, enfatizo la vecina Dharma Badilla, quien agrego, “dentro de los callejones no entro nadie, pasaron solo por los que están sobre ruta”.





Indignada la vecina conto que toda la mañana estuvieron esperando, “los vecinos estaban preguntando por el grupo que tenemos ¿qué pasaba con el censo?, nos comunicamos nosotros, tenemos una mesa donde nos juntamos con los barrios populares y tenemos una organización dónde vamos armando proyectos y todo para los barrios populares y estuvimos trabajando con ellos y a raíz de eso se logró que para los barrios Los Ñire y Almafuerte, a esos lados se agregaron censistas desde la municipalidad y ReNaBaP y así fue que subieron a censar pero acá en ningún momento entraron y los vecinos estaban muy enojados y preguntando todo el tiempo que había pasado son los censistas”.





Solo el 20%





De igual manera la vecina destacó la gestión y el trabajo de los referentes municipales como Laura rojas Secretaría de Desarrollo municipal quién también trabajo codo a codo con los vecinos para poder censar a una parte del barrio, además recordó que el barrio Loma del Medio cuenta con unas 700 familias y remarco que de estas 700 familias solo fueron censadas el 20%.