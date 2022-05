Censo 2022. “Pudimos censar a un 85% de las familias”

Terminado el censo 2022 comenzaron a alzarse quejas de distintos puntos de la región, sobre todo en barrios que según nos decían ni siquiera llegaron los censistas. María Oyarzo jefa de radio graficó la situación que tuvieron que vivir el día de ayer donde se encontraron con sectores kilométricos para censar, con censistas que faltaron, la agresión de vecinos y de perros que incluso la mordieron. Un censista censó a 100 familias por la falta de compañeros para trabajar.

Sin lugar a duda el censo 2022 dejó muchas cosas para mejorar al punto qué el estado nacional va a seguir con la actividad hasta el próximo 24 de mayo. Esta mañana dialogamos con María Oyarzo, Quién nos comentó cómo se desarrolló el día, siendo ella jefa de radio, un radio que comprendía desde subida de Márquez hasta el Puente de los Repollos, "el día de ayer la verdad que fue bastante agotador, Cómo decían los radios comprenden extensiones muy grandes, a nosotros nos tocó cubrir zona rural y zona urbana”, explicó Oyarzo.

















Seguidamente la joven detallo la zona que les toco censar para lo cual se había programado el trabajo de 20 censistas y solo acudieron 17, “con los rurales habíamos empezado antes, pero teníamos zonas muy lejanas, cómo la parte Norte desde puente Los Repollos hacia el sur teníamos hasta el Splif, cubriendo todo lo que era la zona de El Guadal, zona de chacras, Rinconada Nahuelpan, chacra Humus, el asentamiento La Aldea, detrás del hípico que también son asentamientos nuevos y extensos que no se tenían en cuenta”.





Mapas desactualizados





Sobre los mapas que se poseían para realizar la planificación la joven explico que los mapas con los que contamos nos decían que eran del 2019, pero ha crecido muchísimo El Bolsón y eso se vio reflejado en las entrevistas que hemos tenido, tengo censistas que llegaron a censar 100 personas un solo censista”.

Sí bien la joven reconoció que en la zona rural comenzaron con días de anticipación también remarco que la gente no estaba en sus hogares porque no era obligación, “en la zona rural que empezamos antes había mucha gente ausente en las casas, nos pasaba que la mayoría de la gente la semana pasada se encontraba trabajando así que también era una dificultad Al momento de censar porque teníamos chicos que se movilizaban hasta zonas lejanas y se encontraban con que la familia estaba trabajando”.





Solo un 85%





Al ser consultada María Oyarzo sobre qué porcentaje de la población logró ser censada no dudo en responder, "nosotros en la zona que nos tocó estamos viendo que si bien hay sectores que se hicieron completo, nos quedaron al menos un segmento que no se hizo ni una vivienda. Nos pasó que en mi caso particular faltaron 3 censistas entre ellos el suplente, o sea que no tuve suplente tuve que salir yo ayer al campo junto con mis censistas. Faltaron planillas y al estar alejados esto también de la movilidad andar caminando atraso mucho todo”.









Finalmente estimo: “en mi sector un 85% fue censado, aunque todavía no saque los números finales".

Rápidamente la joven destacó que hasta el 24 de mayo el gobierno prorrogó la posibilidad de realizar el censo de manera virtual, pero para todas aquellas personas que no tienen conectividad o que no tienen la posibilidad de hacerlo a través de esa vía, desde la oficina de empleo del Municipio de El Bolsón cita en la galería Pioneros, ellos tienen a disposición todo el material y el personal necesario para ayudar y orientar a los vecinos que quieran hacer el censo de manera virtual.