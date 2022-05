Censo 2022: terminó el censo y esta noche tendremos las primeras estimaciones

Con algunas demoras y un comienzo tardío en virtud de la gran helada que cayó en la región, se llevó a cabo el censo 2022. Se espera que sobre las últimas horas del día o las primeras del día de mañana ya haya datos preliminares en todo el país. El 50% de la población realizó el censo virtual. Te contamos que hacer si no paso el censista.





Con algunas situaciones que se dieron en El Bolsón pasadas las 18:00 horas finalmente terminó el censo 2022 el cual se espera que con las últimas horas de este día las primeras del día jueves tenga datos preliminares, los censistas se encontraron con varias viviendas dentro de un mismo lote, “habría que multiplicar al menos por tres”, destacaron.





Según se supo extraoficialmente varios censistas no acudieron a la cita a pesar de haberse de haberse instruido como corresponde Por lo que hubo censista que tuvieron que tomar sectores que no le correspondían.





4 censistas en Loma del Medio Una vez terminado el censo varios vecinos de Loma del Medio se comunicaron con la redacción de noticias del Bolsón para ver qué pasos tenían que seguir porque según remarcaron en ese populoso barrio del Oeste bolsonero no llegaron las censistas, “vimos pasar solo a 4 censistas que se distribuyeron 2 para cada lado de la ruta, pero no entraban en los callejones y somos al menos 45 familias en el barrio Los Ñires que quedamos sin ser censados”, destacó un vecino que se comunicó con el diario. Más adelante agregó que también llamaron a la policía telefónicamente y al igual que a otros vecinos de otros barrios le indicaron que tenían que ir a graficar esta situación a la escuela 21, hecho que no podía hacer porque no contaban con movilidad sostuvo el preocupado vecino.





Una de las consultas que se hacía independientemente de haber completado el centro y el censo virtual tenía que ver con el sexo de las personas que vivían en el domicilio esto género enojo en varios vecinos.

Varios de los vecinos se mostraron dubitativos porque ya promediando las 18 horas los censistas todavía no llegaban incluso hubo algunos que consultaron telefónicamente a la policía local quiénes les habían explicado que tenían que dirigirse a una escuela a dejar asentado que el censista no había pasado.

Situaciones similares se dieron en la zona de los parajes como en Mallín Ahogado donde distintos vecinos también denunciaron que el censo terminó el día martes y cerro sin que por su domicilio haya pasado ningún censista.





¿Que hacer si no paso el censista?





Existe la posibilidad para el cierre de la jornada, previsto para las 18, que no se concrete la visita del enviado del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos).





Si bien no existe una línea específica para reportar la ausencia del censista, en última instancia, se puede acudir al teléfono de la Mesa de Ayuda del Censo: la línea 0800-345-2022, que es gratuita.





No obstante, ante posibles errores u omisiones, desde el Indec, aclararon que habrá un proceso de revisión para aquellos lugares donde este miércoles no se realizó el relevamiento. Se analizarán los datos de los hogares que no fueron censados por diversos motivos. Y luego se procederá a visitar nuevamente aquellos sitios que no fueron cubiertos este miércoles.





Parques nacionales





En tanto personal de Parques Nacionales relevó a las pequeñas poblaciones de Pampa Linda, en la base del cerro Tronador, así como a las que se encuentran sobre la ruta provincial 81, que une la ruta 40 con la Cascada Los Alerces. También visitaron a habitantes de la cabecera norte del lago Mascardi, la zona de la divisoria de aguas (entre los lagos Gutiérrez y Mascardi) y la veranada de Boock (un puesto cerca del lago Steffen). “Fue una experiencia hermosa”, dijo uno de los guardaparques.









Al cerro para hacer el censo





El dato de color estuvo en la línea sur de Río negro donde un vecino condujo su moto hasta un cerro denominado cerro te comunicaciones para poder realizar el censo virtual el hombre aprovecho el Paseo para ver si podía casar alguna liebre en el camino.









Territorios Mapuches, Por Fabian Marelli, La Nacion





En la provincia de Río Negro, existen diversos conflictos territoriales abiertos. ¿Cómo se realiza el censo en esas zonas? “No se discrimina si la gente compró el terreno, si es un loteo social, si es una toma, etc. Hay distintos conflictos con comunidades mapuches, por ejemplo, y asentamientos precarios en las periferias de las ciudades. Se segmenta y se va a censar”, indica Luciano Truchi, director provincial de Estadística y Censos.





Truchi aclara que, en esos lugares, el segmento es menor: como la dinámica de la entrevista es diferente y para alivianar la carga de trabajo del censista, censan entre 16 y 18 viviendas cada uno. En áreas urbanas, se dispone un censista cada 32 casas, mientras que, en áreas rurales, los segmentos son de entre 10 y 20 viviendas.





De cualquier manera, Truchi explico que “Donde el censista no se siente seguro, no se hace. Igual, hay un trabajo previo, se habla con referentes de los barrios. No es lo mismo mandar un docente a un barrio del centro que a una toma, en esas zonas se trabaja con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), buscamos censistas que tengan pericia en trabajos de campo en esos lugares.





También colabora con nosotros el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Y con algunos pueblos de comunidades originarias pedimos la participación de ellos mismos como censistas. Se manejan distintas estrategias. La idea es censar a todos y también que todos quieran ser censados”, asegura Truchi.