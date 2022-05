Conflicto Quintupuray. Fabian el nieto de Lucinda niega haber vendido el campo. Desde tierras aseguran que así lo hizo.

El territorio ancestral de Lucinda Quintupuray con más de un siglo de historia en la zona de Cuesta del Ternero parece no llegar a la paz. Esta mañana el nieto de Lucinda, Fabián diálogo con noticias del Bolsón denunciando que desde la dirección de tierras de la provincia y el Codesi le sacaron toda posibilidad de acceso a la Tierra. En tanto el director desde tierras de la provincia Diego Lawrie confirmo que tienen documentación suficiente avalando que Quintupuray vendió el campo, aunque no podía hacerlo.





Esta mañana dialogamos con Fabián Quintupuray quién contó su historia y a pesar de la cantidad de años que lleva en litigio este sector con 2 muertes trágicas de por medio la tierra sigue en litigio, "hoy me encuentro en una situación terrible por decisión de la dirección de tierra y el Codesi no puedo trabajar porque hasta enero del año pasado estábamos sacando leña con guía y por una decisión de un juez me cortaron todos los permisos de quema, limpieza, todo”, denuncio.













Al ser consultado sobre si posee título de propiedad de la tierra explicó que el posee certificado de ocupación, reconocimiento de la dirección de tierra y los concejales, la mensura echa y el 11% de la tierra pagada, pero desde diciembre del 2018 por una resolución judicial le quitaron todo derecho sobre la misma.

Sin embargo, a ser consultado sobre quién es el dueño hoy de esa tierra Quintupuray detallo: " hoy por hoy no tiene dueño, la dirección de tierra en medio una nota, que tuvimos que ir a Viedma para que me la puedan entregar, es del 14 de diciembre del 2018 y me la entregan ahora, entonces esto me da que pensar” la misiva que presento Quintupuray sostiene que esta desafectado del campo.

















El campo no se vendió

Al ser consultado sobre si él había vendido este campo del cual son 2500 ha ubicadas en el cañadón del frío, un lugar bellísimo rodeado de naturaleza prístina Quintupuray en todo momento niega haber vendido la herencia de su abuela, "no, para nada, ese campo no se vendió, no se alquiló, no se cedió, nada”.

No obstante, al ser consultado sobre los 2 ocupantes que están dentro del campo por estos días el heredero de Lucinda detalló que uno de ellos era un colega con el cual sacaban leña a medias, " no, no, no, no está volviendo a pasar lo mismo que pasaba con Ricardo Flandes, lo mismo mucho comentario, si yo con este señor Schaffer si sacamos vale y guía trabajábamos a media sacando leña y por eso es que yo decía que ahí teníamos ese trato, el ponía el camión y yo sacaba la leña".

















Hay un boleto de venta

Sin embargo, luego de dialogar con Fabián Quintupuray noticias del Bolsón se contacto con el director de tierras de la provincia de Río Negro Diego Lawrie quién aportó más información sobre el caso, “efectivamente el campo está desafectado y Fabián nunca se quiso notificar”, asevero el director de tierras de rio Negro diego Lawrie.

Cabe destcaar que al negarse a firmar y no realizar ninugun descargo el acto administrativo queda vigente, y solo resta realizar la accion judicial pertinente.

Además, el funcionario explico que consta en el expediente del inspector que Fabian Quintupuray no quiso notificar en su momento, él no quiso firmar por eso después se avanzó con la desafectación”.

Sobre el porqué Lawrie detallo que son varias causas, entre ellas por la no ocupación cuándo se hizo la inspección, realizada con testigos, "la direccion de tierrras siempre actuo ajustada a derecho y bajo os controles de la fiscalia de estado de la provincia", anfatizo Lawrie.

Finalmente, el director de tierras confirmo a noticias que hubo una cesión onerosa de la tierra, “tenemos por probado con documentación donde Quintupuray da como hecho consumado la cesión onerosa del campo en favor de un tercero”.





















Compartimos la copia de un boleto de compraventa que habría sido firmado por el propio Quintupuray y obra en el expediente.













Te mostramos el lugar mediante un video logrado en Mayo del 2008.