El Maitén: piden pronta reparación de la caldera en el jardín 420

Mediante una nota enviada a este medio, un grupo de padres hace pública la situación que vive el jardín 420 de El Maitén, donde sostienen que la falta de calefacción por la rotura de la caldera obliga a que los niños tomen clases en otro edificio que no esta adecuado para tal fin. Por este motivo no enviaran a sus hijos a clases e instan al estado provincial a que repare de forma inmediata la situación del establecimiento.





Desde la comunidad educativa del jardín 420 un grupo de padres nos pone al tanto de la situación, “Hola gente, con su permiso queremos comentar a la comunidad lo que está sucediendo en nuestro jardín de nivel inicial 420, más conocido como anexo agua potable”, sostiene la misiva.





Seguidamente detalla que hace ya más de 1 semana los niños no tienen clases debido a que se rompió la calefacción, (la caldera específicamente), “El tema es que no tiene arreglo y hay que comprar una nueva, pero como todo trámite estatal el armado de expedientes llevará un largo tiempo, a todo esto, desde el jardín se buscó la mejor solución para nuestros pekes, consiguiendo un espacio físico dónde nuestros hijos puedan asistir a clases y no pierdan la presencialidad, con la importancia que implica que dichos niños compartan con sus pares y maestras juegos, enseñanzas y tiempo”, explican los preocupados padres.

















Mas adelante agregan que el día 29/04 se realizó una reunión en dicho jardín, dónde les informaron lo sucedido y les comunican que se consiguió la escuela 22 para que los niños asistan, “es súper destacable y valorable el interés del personal del jardín para brindar a nuestros niños la presencialidad” reconocen los padres , pero dejan en claro que hay un gran número de padres que no están de acuerdo con que sus hijos asistan a un lugar edilicio que no está adecuado para niños de 3,4 y 5 años y no los van a enviar.





Con todo explican que sin tener en cuenta el retroceso que les causa al concurrir a un lugar totalmente nuevo, y dónde todo el mobiliario o cuestiones edilicias no son propicias para su edad, y ni siquiera los baños son adecuados para ellos están exponiendo a los niños a accidentes, “es un lugar donde hasta la tarea de las docentes y personal operativo se les dificultaría por no poder dejar a los niños solos si tan solo 1 quisiera ir al baño”, enfatizan.





Sin embargo, dejan en claro que: “hay otro grupo de papas que, si están de acuerdo en enviarlos, justamente por esto de no perder más clases, teniendo en cuenta que los nenes de sala de 5 años, vienen de 2 años de pandemia con clases en su mayoría virtual y no es lo ideal”.





Finalmente, y de manera enfática expresan: “¡Cómo papas apoyamos a los docentes y personal operativo en toda esta triste situación que nos toca vivir, y por tu intermedio exigimos a quien corresponda a darnos una pronta solución!