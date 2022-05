Le dieron el alta a la pequeña Pía Tebes

Pía en su cumpleaños numero 2

Estuvo más de dos semanas internada en el Hospital Zonal de Bariloche por distintos inconvenientes de salud. Debe seguir haciéndose estudios y a fines de junio tendrá que ir al Garrahan para más controles. Mientras tanto, su papá Carlos sigue luchando para poder encontrar una vivienda con las condiciones que su hija necesita para poder estar bien. Aún no obtiene respuestas.





Pía tiene 2 años y ha afrontado distintos problemas de salud desde su nacimiento. Su madre murió tras el parto por una hepatitis congénita. Su papá Carlos lucha día a día con numerosos obstáculos para poder sobrellevar esta complicada situación. Tras varios días en el Hospital de Bariloche deben retornar a El Bolsón. Pero tienen que hacerlo a una vivienda que no tiene calefacción y no se encuentra en las condiciones mínimas que la pequeña necesita para su recuperación.









Carlos Tebes, padre de Pía, señaló a Radio Seis que "estoy re contento. Hace un ratito le dieron el alta a Pía. La ha pasado mal pero pudo salir adelante. Ella está bien. Tiene que tomar dos nuevos remedios que nos indicaron y tiene que hacerse un estudio. Lo vamos a hacer mañana".





Agregó que "en lo anímico yo estoy bien. Mientras Pía esté bien, yo voy a estar bien. El tema habitacional está medio complicado. Vengo luchando por esto desde hace un año y medio. He presentado toda la documentación correspondiente. Pero las condiciones básicas que necesitaría Pía para poder estar bien nos las consigo en ningún lado. Me dicen que me busque un alquiler y que me van a ayudar a pagarlo. El tema es que mi situación con Pía es complicada para salir a buscar un alquiler. La tengo que cuidar todo el día. La tendría que llevar conmigo y eso no es recomendable ya que acaba de salir del Hospital".





Señaló que "hoy a la mañana le mandé un mensaje al intendente de El Bolsón. Tal vez estaba ocupado porque todavía no me lo ha contestado. Al estar Pía de alta, yo ya tengo permiso para volver a El Bolsón. Pero vamos a tener a la misma casa en donde estábamos porque no he tenido respuestas. En Bariloche me quedó en la casa de Marcelo, del grupo de Viajes Solidarios. Cada vez que vengo a Bariloche con Pía ellos me dan una mano".





Indicó que "en la casa de El Bolsón vivimos con calefacción a leña y Pía no puede recibir nada de humo. Además, cuando la leña se acaba, la casa se enfría rápidamente. Todo eso genera problemas para los pulmones de Pía. Hay una ley que no se está cumpliendo. Le pido al intendente Pogliano o la gobernadora Carreras que realmente estamos necesitando una ayuda. Mi hija necesita esa ayuda. Les pido que no nos abandonen".





Manifestó que "los días 28 y 29 de junio tenemos que estar en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires. Le tocan todos los controles. En octubre tendremos que ir nuevamente para que le hagan una biopsia. Eso es, por ahora, lo que tenemos pautados en el Garrahan. Todos esos gastos los estoy afrontando con la ayuda de la gente. Estoy muy agradecido por eso".









Fuente: Bariloche2000