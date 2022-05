Profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Oscar Fattorini

Este lunes, la comunidad de El Bolsón recibió con dolor la noticia de la partida del Dr. Oscar Fattorini, reconocido vecino que cumplió funciones en el hospital como Médico y Director trabajando durante muchos años en la salud pública de nuestra localidad.





“Desde el Hospital local acompañamos a familiares y amigos en el fallecimiento del Dr. Oscar Fattorini quién cumplió funciones en el hospital como Médico y Director trabajando durante muchos años en la salud pública de nuestra localidad.”





En redes sociales vecinos le dedicaron algunas líneas a Oscar, “hoy me enteré de tu partida, querido Dr. Oscar Fattorini...y vinieron a mi memoria tantas cosas.!!! Estoy en el living de mi casa, y aquí mismo, hace 63 años, el Dr. Fattorini tenía su consultorio médico y me atendía del embarazo de mi primer hijo, Eduardo. Nuestra casa entonces era la casa que después vendimos a la familia Salinas... Años más tarde compramos esta casa, y hoy vuelven esos recuerdos. Además, tantos otros lindos recuerdos... Un médico de familia. Uno de esos médicos que a tantos pacientes atendía y que si no podían pagar la consulta, daba igual... Hoy y siempre te recordaré con cariño y agradecida. Que descanses en paz, querido Doc... Un beso al cielo. 😘 y un abrazo a tus hijos, a quienes quiero mucho. (Maruca)”.