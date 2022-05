Robo en Supermercado zona sur

Dos personas ingresaron imprevistamente y luego de esgrimir un arma de fuego, se alzaron con la recaudación del día. Dos personas ingresaron imprevistamente y luego de esgrimir un arma de fuego, se alzaron con la recaudación del día.





Alrededor de las 20 horas de ayer, el llamado de un vecino al servicio de emergencias 911,

alertó a la policía de un robo en el supermercado Fantástico 2, conocido popularmente como de "Los Chinos", situado en Av. San Martin y Padre Guillelmo, donde dos hombres, uno de ellos con un arma de fuego, luego de intimidar a la cajera de ese momento, arrebató el dinero de la caja registradora, llevándose la recaudación del día.





Conforme fuentes policiales, al llegar los uniformados se entrevistaron con los dueños del local comercial, quienes mencionaron que el hecho había ocurrido pasada las 19 horas, en momentos que no se encontraban clientes, luego de sustraer la recaudación, cuya suma no la podían determinar, un teléfono celular y una mochila, los delincuentes se dieron a la fuga corriendo en dirección al río Quemquemtreu, no habiendo resultado lesionados.





Debido a esta circunstancias, se iniciaron actuaciones judiciales, con la debida intervención del fiscal en turno, y del área de investigaciones judiciales de esta ciudad.