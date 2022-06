Después de sufrir trata de personas, hoy tiene una esperanza.

Después es de vivir el horror de la trata de personas, una joven de El Bolsón ahora tiene una esperanza de vida distinta gracias a la agudeza y el trabajo que realizó personal de la Comisaría de la Familia, que luego de 4 meses de trabajo interjurisdiccional con otras fuerzas de seguridad termino con una joven de nuestra localidad rescatada que hoy tiene un futuro distinto.





Sin lugar a dudas uno de los crímenes más aberrantes que puede sufrir una persona es la denigración no solo moral sino también física en su persona y de su psiquis, de eso se trata la trata de personas. Una jovencita de muy corta edad de El Bolsón la venía sufriendo desde hace ya mucho tiempo y gracias al trabajo que realizó personal de la comisaría de la familia su historia cambió.





En contacto con Gabriela Campillay, jefa de la comisaría de la familia de El Bolsón tomamos conocimiento del trabajo denodado que se hizo interjurisdiccionalmente entre varios organismos de seguridad para poder poner a recuerdo a una joven que según ella misma refirió no sabe ni qué edad tiene actualmente.





La joven llegó a la comisaría de la familia en un estado casi de abandono, descalza pidiendo ayuda, allí a través de las largas entrevistas y jornadas de charla que tuvieron con la joven las operadoras de la comisaría se percataron de que la historia era más profunda de lo que era joven contaba y así comenzó a desandarse un camino que terminó con el rescate de esta adolescente que hoy piensa en un futuro distinto y no el que le aguardaba hace 4 meses.





Cómo destacaba la oficial Inspector Gabriela Campillay gracias al trabajo de hormiga realizado por las operadoras de la comisaría de la familia primero lograron identificar la problemática y luego comenzar de a poco a lograr esa ayuda para que se genere, con la mirada atenta del juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, el rescate de la menor y luego que finalmente sea reubicada en un hogar lejos de todo el horror y el calvario que vivió.





Para preservar la identidad de la joven y que no vuelva a caer bajo el flagelo de la trata de personas obviamente no se verterán datos que puedan inducir hacia la identidad de la niña ni tampoco de su entorno, <no para proteger a los monstruos que la sometieron> sino a la misma joven que hoy piensa en un futuro distinto al que estaba viviendo, ya que no solo las amenazas eran físicas y psicológicas sobre ella misma sino también sobre su entorno.





¿Qué es la trata de personas?





La trata de personas es una grave violación a los derechos humanos. Es captar, transportar y explotar a una persona con fines sexuales, trabajo forzoso o la esclavitud.





¿Cuál es el fin de la trata de personas?





La finalidad delictiva del tratante es la explotación de la víctima e implica la violación de sus derechos humanos. Esta explotación incluirá las siguientes formas: Explotación sexual. Obligar a la víctima a ejercer la prostitución, someterla a esclavitud sexual u otras formas de explotación sexual.





¿Cómo se hace trata de persona?





El delito de trata de personas consiste en el traslado forzoso o por engaño de una o varias personas de su lugar de origen (ya sea a nivel interno del país o transnacional), la privación total o parcial de su libertad y la explotación laboral, sexual o similar.





¿Cómo operan las organizaciones de trata de personas?





La Trata De Personas es un fenómeno delictivo que atenta contra los derechos humanos con el fin de la explotación, que puede ser sexual, laboral, esclavitud, servidumbre, adopción ilegal, extirpación de órganos o tejidos; las principales víctimas son niños, niñas y mujeres.