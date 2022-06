EL BOLSÓN: intervención municipal luego de las intensas lluvias y gestiones para encontrar una solución definitiva

A raíz de la situación climática acontecida, el secretario del área, Enrique Ibarra, brindó detalles de los trabajos y acciones llevadas a cabo por el municipio.

Luego de las intensas precipitaciones que acaecieron en la ciudad durante las últimas horas, personal municipal perteneciente a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos realizó múltiples y diversos trabajos en sectores anegados.

“Tenemos que tener en cuenta que en estos días llovió más de lo previsto, y sin lugar a dudas afecta toda previsión, así como también situaciones evitables que terminan generando complicaciones como por ejemplo sucedió en diversos sectores que vecinos han bloqueado los drenajes que se realizaron con antelación. De todas formas, desde el municipio utilizamos todos los recursos disponibles para brindar soluciones a los vecinos y barrios afectados por las lluvias”, indicó el secretario de Obras y Servicios Públicos, Enrique Ibarra.









Cloacas

Respecto a los desbordes de líquidos cloacales en la zona sur de la ciudad, el funcionario aclaró que “tanto el servicio de agua como el de cloacas, corresponden a un organismo provincial. Sin embargo, desde el comienzo de la gestión del intendente Pogliano al frente del municipio de El Bolsón estamos solicitando soluciones definitivas contemplando el crecimiento demográfico. El Intendente el día de ayer, volvió a retirar el pedido para que puedan incluir esta obra dentro del presupuesto nacional. Hay buenas noticias al respecto, que el intendente comunicará en su debido momento”.





“Afortunadamente, tenemos el equipamiento y el personal necesario para poder ir haciendo los distintos abordajes. En principio los más urgentes, para luego ir atendiendo todas las cuestiones vinculadas con las redes viales, caminos públicos y callejones vecinales, entre otros. Desde el municipio cumplimos y llevamos adelante un cronograma de trabajo, donde se disponen los equipos viales con los que cuenta el municipio, respecto a las distintas áreas. Se realizan distintas intervenciones, pero también necesitamos de la colaboración de los vecinos”, indicó Ibarra.





La planta depuradora de líquidos cloacales de El Bolsón fue diseñada para 15.000 personas, hoy hay más de 50 mil habitantes en El Bolsón y se espera una respuesta desde la nacion. En tanto cada día de lluvia fuerte las cloacas vuelven a salir a las calles.





El mal funcionamiento del sistema provoca las quejas recurrentes de los pobladores por tal motivo esta mañana el secretario de Obras Públicas del municipio, Enrique Ibarra, reconoció que la insuficiencia del sistema de saneamiento “es muy preocupante”. Dijo que el proyecto de infraestructura para resolver ese déficit y atender un crecimiento proyectado “a 50 años” tiene un costo de 1.500 millones de pesos y adelanto que podrían darse buenas noticias en pocos días.

Además, Ibarra explico que la nueva planta proyectada demandaría un costo millonario y la única forma de hacerla es con fondos nacionales, “Esta obra ya estuvo dos veces en el presupuesto, tanto en el gobierno de Macri como en el actual, pero no quedó, pero ayer el intendente Bruno Pogliano insistió con el pedido ante los gobiernos provincial y nacional”, aseguro el secretario quien además adelantó que habría buenas noticias a la brevedad.





El secretario de obras públicas explicó que el área urbana que hoy tiene cloacas es muy limitada y no supera los 12 mil usuarios. “Es imposible ampliar la cobertura, pero no se puede hacer nada hasta que no se construya la nueva planta”.

La historia se repite

Ibarra agrego que cuando hay muchas precipitaciones las cámaras ubicadas en distintos puntos de la ciudad “vuelcan aguas servidas” a la vía pública, que fue lo que se observó ayer, además de que, en la planta, cada tanto, abren las compuertas y liberan el efluente al arroyo, porque no hay capacidad de tratamiento.

La operación está a cargo de la empresa provincial Arsa, que admitió los problemas y comunicó que existe un “plan director” en el que está prevista la construcción de una nueva planta depuradora para atender una población de 40 mil habitantes (más del doble que la actual).