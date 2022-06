Lago Puelo: “Somos un destino turístico y no podemos seguir con un basurero a cielo abierto casi en el medio del pueblo”



El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, recordó ayer el proyecto destinado a la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos común a la región, planeada "para una década y para procesar unas 31 toneladas diarias", con una inversión superior a los 600 millones de pesos y que lleva ya dos años de postergación.

“Esperamos que la obra se haga, porque somos un destino turístico por excelencia y en la actualidad seguimos teniendo un basurero a cielo abierto casi en el centro pueblo”, reflejó el jefe comunal.

Cabe recordar que el complejo ambiental se radicará en un predio cedido desde hace años por el grupo Benneton en el paraje El Retamo, en el cruce de la ruta nacional 40 y provincial 71, y beneficiará a las localidades de Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila y El Maitén.





Acerca del destino del vertedero ubicado en Cerro Radal (a pocos metros de la ruta 40 y que habitualmente está arrojando humos tóxicos), señaló que “está prevista la instalación de una planta de transferencia, para la separación en origen de los residuos antes de su traslado a deposición final”.





En coincidencia, detalló que “en la última visita del gobernador Mariano Arcioni, también estuvo el ministro de Ambiente, Roberto Jure, a quien pedimos que avance con la gestión ante el gobierno nacional para que se concrete lo antes posible. Nos dijo que figura como un tema prioritario e insistimos en que es importante no solo para nuestra localidad sino para todo el noroeste del Chubut”.





De igual modo, valoró que el emprendimiento “es con financiamiento internacional. A principios de año, el presupuesto era de unos 640 millones de pesos y está previsto que cada pueblo tiene que hacer distintas tareas”.





Reunión cumbre





En otro orden, Sánchez se refirió al encuentro que mantuvo esta semana con concejales y dirigentes de juntas vecinales de El Hoyo para atender sus dudas sobre el proyecto de captación de agua desde el arroyo Catarata para abastecer a los parajes Las Golondrinas y Cerro Radal (dentro del ejido de Lago Puelo) y que luego se vinculará a otras redes de los sectores Rincón Currumahuida y Callejón Trafián (dentro del ejido de El Hoyo).





Al respecto, precisó que “fue una reunión interesante, ya que me permitió aclarar la visión de nuestra gestión sobre el emprendimiento”. No obstante, reconoció que “no quiere decir que los vecinos hayan quedado conformes”, al tiempo que adelantó “un próximo encuentro, ya que el ingeniero que armó el proyecto tuvo un problema personal y no pudo estar”.





“También aclaré que son obras para surtir de agua para el consumo humano, no para la producción”, remarcó.





“Varios de los participantes me hicieron preguntas acerca de los metros cúbicos por segundo que tendrá que erogar el cauce –agregó-, pero les recordé que el Instituto Provincial del Agua es quien administra el recurso y es su competencia, ya que el punto de extracción es un área del estado chubutense, por fuera de los ejidos municipales”.





“El agua es de todos y hay que compartirla–insistió-, y el IPA nos autorizó la misma cantidad que se viene tomando desde hace 20 años, con instalaciones precarias que fueron afectadas por el incendio del año pasado. La obra es una nueva captación, que también prevé un anillado hasta la localidad de El Hoyo”.





Dicho emprendimiento (con un presupuesto de más de 200 millones de pesos, con financiamiento del Enhosa), “está siendo licitado por la provincia del Chubut y solamente falta el permiso de un vecino de El Hoyo para una servidumbre de paso de 400 metros de longitud por dos metros de ancho para comenzar con el acueducto”.





En detalle, resaltó que “se suma a otras dos obras que ya licitamos desde el municipio de Lago Puelo (por 180 millones de pesos), con cañerías que irán por los costados de la ruta nacional 40 para proveer a todos los barrios populares del sector”.





Asimismo, adelantó que “se están elaborando los términos de referencia del proyecto para saber si se puede traer agua desde el arroyo Motoco (al oeste del río Azul), que además contempla la posibilidad de subir hasta Las Golondrinas y formaría parte de un anillado para abastecer a toda la localidad”.





Consorcio





Por otra parte, Augusto Sánchez citó “el consorcio que estamos armando entre los distintos municipios cordilleranos” para la utilización del parque de maquinarias comprado por el gobierno nacional el pasado verano, con una inversión cercana a los 500 millones de pesos.





Subrayó que “fueron entregadas para hacer un uso comarcal entre Cholila, El Maitén, Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo. En nuestro caso, estamos pidiendo al IPA detalles de trabajos que debemos hacer en el río teniendo en cuenta las condiciones propias del invierno”.





En consecuencia, “vamos a pedir maquinas a la comuna de El Hoyo (que las tiene en depósito), para hacer las obras antes de que se venga el deshielo”, concluyó.