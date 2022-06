Ñorquinco complicada por la ruta y la conectividad

Así detalló el intendente Félix Moussa la situación que la ciudad sufre con el deterioro de la ruta 1s40. Además pidió que Altec también colabore con la conectividad de Ñorquincó.





La situación que atraviesa la ruta nacional 1 s 40 en la parte que comprende a la localidad rionegrina de Ñorquincó realmente es desesperante. En diálogo con varios vecinos nos remarcaron la situación de intransitabilidad, más tarde el intendente de la localidad Félix Moussa detalló que envió notas al jefe del distrito Río Negro de vialidad nacional pero aún no tienen respuestas, “nosotros hace tiempo que venimos notando un deterioro inmenso en la ruta y la verdad que emos venido haciendo los reclamos que corresponde al jefe distrito de Río negro de vialidad nacional ingeniero Casas le presente notas, he estado hablando sobre la ruta le pedí Inclusive pavimentarla pero no hay respuestas”.













Además, el mandatario municipal enfatizo que ya en su oportunidad había solicitado al anterior jefe de vialidad nacional distrito en Río Negro Néstor Iribarren una solución, “en su oportunidad Iribarren me dijo <yo voy a hacer la presentación> y creo que presentó el proyecto en su oportunidad en Buenos Aires, tampoco tuvimos respuestas”.









Mas adelante Moussa hace hincapié en la necesidad de una solución de fondo como seria el asfaltado de los 30km que los une con El Maitén, “Lo que, si yo le pedí por nota la pavimentación en primer lugar, porque me parece que somos un pueblo que tiene que comunicarse con el resto de las localidades vecinas, de las cuales también dependemos mucho como ser de El Bolsón y la ruta 1 s 40 para nosotros seria prioritario que se asfalte”.









En relación a las prioridades que la localidad esgrime para el asfaltado de la ruta 1s40 Moussa hizo hincapié en la situación sanitaria, "todas las urgencias se derivan a El Bolsón, si hay que atender un embarazo y tiene que dar a luz una madre se deriva, al no tener quirófano tampoco se permite que el parto sea acá, entonces también hay que salir a El Bolsón con esta madre y con la ruta en este estado la verdad que es muy dificultoso”.





Nota enviada a la gobernadora Carreras









Con todo, el mandatario enfatizo que ruta está abandonada, “la verdad que está abandonada totalmente, durante el año la mantiene vialidad nacional y la verdad que tenemos una buena comunicación con vialidad nacional, pero desde hace dos meses y algo que vialidad nacional dejó de pasarle la maquina”.









Conectividad cara y mala





Finalmente el intendente de la localidad de Ñorquincó también se refirió a la situación de conectividad de la cual sostuvo que es muy precaria y que la empresa Estatal Altec le cobran $250,000 al municipio para poder mantener una comunicación fluida que el 80% va dirigido a ejecutivo provincial, en tal sentido Moussa pidió un poco más de empatía a los dirigentes provinciales sosteniendo que sería bueno que desde la provincia gestionen algún tipo de subsidio para que la localidad tenga una mejor conectividad y no con estos costos tan caros que según les explicaron desde Altec se basa todo en dólares.