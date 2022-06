Pozos en el acceso a El Bolsón, antesala de un desastre

El vecino de El Bolsón Domingo Sales, llamó esta mañana a noticias para hacer pública la situación que le tocó vivir el día miércoles por la tarde cuando luego de regresar de la localidad de Esquel a solo 400 metros de su vivienda rompió los dos neumáticos de su rodado, al toparse con el pozo que se encuentra en el acceso al puente del cementerio.





Con mucho pesar esta mañana Domingo Sales, reconocido vecino de la localidad de El Bolsón, daba a conocer lo que le sucedió el miércoles por la tarde cuando sostenía que había realizado más de 360 km por la ruta 40 ida y vuelta a la localidad de Esquel no tuvo problemas, más tarde a salir a realizar una diligencia y a solo 400 m de su vivienda en el acceso norte rompió dos neumáticos de su rodado. “Que alguien haga algo por favor. Yo rompí dos cubiertas que salen $70000 cada una, a mí eso no me lo paga nadie, no me lo paga ni vialidad, ni me lo paga el Seguro quién se hace cargo de eso” reclamaba el vecino.





Además, remarcó la situación de peligro latente porque el pozo se encuentra en un lugar muy complejo, “sí lo esquivas hacia la derecha te chocas guardarrail o te caes del puente y si lo esquivas hacia la izquierda te chocas los autos que vienen de frente, es la antesala de un accidente grave”, enfatizó el vecino.







Finalmente remarcó que no es el único pozo que se encuentra en la ruta nacional 40 el tramo que une El Bolsón con San Carlos de Bariloche ya que los últimos días de tormenta de hielo y nieve han hecho que la ruta se vea cada vez más deteriorada, "cuando fui a cambiar la cubierta a la gomería que está aquí en el acceso norte, el gomero me explicó que una vecina también había pasado un rato antes destacando que ella había roto su cubierta en el pozo que está en la caminera de acceso", explico Sales.