Proponen juntar latas para reciclar y destinar los fondos a reforestar las áreas quemadas de Las Golondrinas y Cerro Radal

Bajo el lema “Reforestemos juntos”, la campaña comienza este sábado. El promotor de la iniciativa, Diego Mayorca, instalará un contenedor en la puerta de su local comercial y pidió que “muchos más vecinos hagan lo mismo”. Bajo el lema “Reforestemos juntos”, la campaña comienza este sábado. El promotor de la iniciativa, Diego Mayorca, instalará un contenedor en la puerta de su local comercial y pidió que “muchos más vecinos hagan lo mismo”.





La propuesta fue lanzada hoy por Diego Mayorca, el dueño de la cervecería artesanal “Radal”, quien argumentó que “fuimos desarrollando la idea y decidimos poner un contenedor en la puerta de nuestro local (frente a la Oficina de Turismo de Lago Puelo) para que la gente deje allí todo tipo de latas de aluminio que tengan o encuentren por la calle para poder reciclarlas”.





A partir de allí, “nos vamos a encargar de venderlas y donar ese dinero a una ONG para reforestar los bosques incendiados de la región. Lo cierto es que hay que hacer algo con ese tipo de envases, de lo contrario todos los pueblos se terminan convirtiendo en un basurero”, graficó.





De igual modo, adelantó que “bajo el lema ‘Reforestemos juntos’, a partir de este sábado, vamos a lanzar una campaña a través de las redes sociales. Es una fecha que elegimos expresamente ya que el domingo es el Día Internacional del Medio Ambiente. Pensamos que la comunidad se va a sumar a esta iniciativa y serán muchos los que también se prendan a instalar un contenedor para juntar más latas y ser cada vez más para ayudar a recuperar nuestros espacios naturales”.





Asimismo, Mayorca reconoció que “seguramente se nos va a complicar salir por toda la Comarca Andina a recolectar las latas, por ello pedimos a todos los voluntarios llevar su aporte al punto de encuentro, después nos encargamos nosotros”.





Acerca de la organización que se hará cargo del trabajo de replantar con especies nativas, explicó que “estamos en tratativas con los referentes de ´Reforestarg’, una ONG que está en el tema y cuyo voluntariado ha desarrollado un tarea singular en las áreas quemadas del lago Cholila”.





“Ahí irán nuestras donaciones, todo bien transparente para que la gente se quede tranquila y sepa que no es a beneficio nuestro, sino de toda la sociedad. La premisa es reforestar los espacios destruidos por el incendio del año pasado en Las Golondrinas y Cerro Radal, porque nosotros somos de acá y queremos que los bosques vuelvan a ser lo que eran. Es un granito de arena que sumamos a todo lo que están haciendo”, remarcó.





No obstante, aclaró que “es una idea privada, todavía no está charlada con ningún organismo de gobierno. Si prende, bárbaro, pero hay que poner manos a la obra y empezar. La consigna es que sea rápido y evite la burocracia, es la mejor forma y no le hacemos mal a nadie”.





Asimismo, precisó que “no hay una meta de toneladas a recolectar, se hará en función de lo que se pueda juntar. Creo que el pueblo va a tomar conciencia y al momento de consumir una cerveza o una gaseosa se acordará de guardar la lata y traerla, porque es para una causa justa y vamos a hacer un camino juntos”.





Recordó enseguida que “en nuestro caso, decidimos hace cuatro años envasar cerveza en lata, un proyecto que en su momento revolucionó el mercado porque todo el sector lo hacía en vidrio y hasta nos miraban mal, pero en la actualidad hubo un giro singular porque lavar las botellas para reutilizarlas implica utilizar productos químicos que terminan contaminando”.





A reforestar





Por otra parte, desde ReforestArg destacaron que “no solo es una ONG que planta árboles, sino que es un movimiento de personas. Le pertenece a todos los voluntarios y las voluntarias que ponen su energía al servicio del bosque”.





La dinámica consiste “en campamentos de cuatro días, donde los participantes se enriquecen entre sí. A través de momentos de plantación, talleres y charlas, se busca transmitir mensajes para fortalecer la voluntad de servicio de los colaboradores. Estamos creando una comunidad que trabaje en conjunto para preservar los recursos naturales y las comunidades locales”.





Agregaron que “plantamos árboles, plantamos ideas, plantamos comunidad, plantamos sueños y nos plantamos frente a la deforestación”.





También “movilizamos personas, nuestro objetivo es que todas las personas puedan ser parte de la restauración de los bosques nativos degradados. Para crear una sociedad involucrada en el cuidado del planeta y su gente, invitamos a personas de distintas partes del mundo a plantar árboles y a potenciar su capacidad de servir”.