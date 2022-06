"Una vez más el Centro de Convenciones se frena por cuestiones políticas" aseguró Marqués

En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante el convenio firmado por el intendente Sánchez y la provincia fue rechazado por las concejales de la oposición. En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante el convenio firmado por el intendente Sánchez y la provincia fue rechazado por las concejales de la oposición.

En comunicación con la prensa el viceintendente, Alejandro Marqués salió al crucé debido al rechazo del convenio y manifiesto su preocupación "después de tantos años una vez que se logra resolver algunas cuestiones vinculadas con la puesta en marcha de esta obra tan anhelada por toda la comunidad y especialmente por todo el sector turístico por lo que implicaría contar con este centro de convenciones





Después de casi dos años de estar gestionando la liberación de los fondos para la finalización de la obra no haya un acompañamiento por parte de tres Concejales de la oposición que me parece que equivocan el rumbo porque es necesario dar respuesta no puntualmente al sector turístico y toda la comunidad sino también a la necesidad de poner en valor la obra pública para la generación de puestos de trabajo en nuestra localidad en un momento tan complicado del país, de la provincia y obviamente que no escapa Lago Puelo a estás circunstancias.





Por otro lado las demoras en las puestas en marcha no escapan al proceso inflacionario es sumamente preocupante





Esperamos que en los próximos días podamos resolver de algún modo la situación para que finalmente la obra se pueda realizar como corresponde.





Me preocupa muchísimo el hecho de que hace días atrás concejales de la oposición tampoco acompañaron el proyecto de poda y desmalezamiento, creo y estoy convencido que las obras de infraestructura de agua, de energía, el centro cultural de Convenciones y otras obras son fundamentales para el perfil turísticos y para la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Lago Puelo.