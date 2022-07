Alfredo Sosa presentó su libro: “Rosalinda, relato de una adolescente maltratada” en Viedma

Con el acompañamiento de la Jefatura de Policía de Río Negro, el Comisario Retirado Alfredo Omar Sosa presentó su obra titulada “Rosalinda (Relato de una adolescente maltratada)” en la tarde de hoy, en el salón de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción de la ciudad de Viedma.





Este libro narra los acontecimientos del trabajo policial y de la Justicia provincial con el propósito de poder contribuir a acrecentar la conciencia y el compromiso de las personas que luchan para derrotar el flagelo de la Trata de Personas.





En el inicio de la presentación Sosa destacó que “primeramente le doy gracias a Dios y creo que la mano de Dios estuvo presente en todo este proceso que estoy viviendo en mi vida familiar y personal. Gracias a todos por su presencia. No es casualidad que hoy estén acá, ya que cada uno de los que están acá presentes han pasado etapas mías de mi vida, ya sea en lo laboral o en lo personal”.





En la ocasión Alfredo también resaltó que “30 años de servicio dentro de la institución policial de los cuales 15 años fueron de investigación, agradecerles por este acompañamiento a mi casa que es la institución policial.”





Además, el autor se dirigió a los invitados: “a cada uno de los que están acá presentes han pasado etapas de mi vida, ya sea en lo laboral o en lo personal, algunas personas que estimo que vienen a conocerme, por eso busco mostrar a aquellos que no me conocen un poco de mi trayectoria”; y, también, se refirió a su equipo de trabajo “agradecerles que me acompañaron hasta acá y hoy están presentes en la sala”.





Asimismo, en la oportunidad el Jefe de Policía, Comisario General Osvaldo Tellería, brindó unas palabras en la presentación donde sostuvo que “la idea que tuvo a partir de su presentación en la Feria Internacional del Libro y luego consultó si la institución policial podía ser la anfitriona para que presente su libro, para mí es un grato momento, importante e histórico para la Policía de la Provincia de Río Negro”.









Tellería resaltó la importancia del libro porque “se vulneran derechos de niñas, niños y adolescentes. Quizás no lo vemos o no lo visibilizamos, pero tenemos que comenzar a aprender a visibilizarlo y la Policía de Río Negro no está ajena para realizar el trabajo diario que le compete mancomunadamente con los organismos e instituciones y el Poder Judicial.”





El libro “Rosalinda (Relato de una adolescencia maltratada)” narra los acontecimientos del trabajo de investigación en forma mancomunada entre personal policial y la justicia de Río Negro en el rescate de una pequeña, de la cual se reserva su nombre real, quien habría sido víctima de trata de personas en Sierra Grande.





El caso de Rosalinda -nombre ficticio-, presenta algunas particularidades importantes que destacar, ya que fue el primer caso en el que se condenó a una madre como explotadora sexual de su hija. Un caso cuya investigación encabezó en ese entonces el Comisario Alfredo Omar Sosa y se inició con la particularidad de no contar con una normativa previa para este tipo de situaciones.





En su recorrido por la Policía rionegrina Sosa fue designado jefe de la División Judicial e investigaciones en la ciudad de Viedma en el año 2007, para luego en el siguiente año ser designado Jefe del Departamento de Toxicomanías y Leyes Especiales. En el año 2012 fue designado Jefe en el departamento Trata de personas de la provincia, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Justicia.