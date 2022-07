Anticipan que la Agencia Chubut Turismo “nos permite un horizonte totalmente distinto a futuro”

Además, el presidente de la Cámara de Turismo del Chubut, Miguel Sosa, pidió “aprender del Emprotur de San Carlos de Bariloche, un ejemplo de orden, formato y profesionalismo. De lo contrario, no nos vamos a desarrollar”.





Luego de casi 40 años de espera, la puesta en marcha de la Agencia Chubut Turismo “cumple un anhelo de los pioneros de la actividad, que necesita un ordenamiento, un rumbo y ser una política de Estado”, reflejó el presidente de la Cámara de Turismo del Chubut, Miguel Sosa, luego de participar en La Hoya del lanzamiento oficial junto al gobernador Mariano Arcioni.

De igual modo, recordó que “hace dos semanas se firmó la resolución que reglamenta la Ley de Turismo, sancionada meses atrás. Ello nos permite un horizonte totalmente distinto a futuro y planificar acciones en conjunto, más allá de la realidad de cada una de las localidades, que van a mantener su esencia, su identidad y el funcionamiento de los entes mixtos de planificación”.

Con todo, recalcó que el nuevo entre descentralizado “será la cabeza de lanza del destino patagónico, que tendrá una relevancia fundamental, similar a lo que ocurre en las provincias de Río Negro, Tierra del Fuego o Santa Cruz, que ya son destinos consolidados a través de la promoción, la difusión y la comercialización de sus atractivos y servicios, que es un factor indelegable del sector privado”.

En respuesta a “los mercados que le interesa captar al empresariado chubutense”, Sosa reflejó que “no es la misma expectativa del mundo turístico cordillerano en comparación con la costa o la meseta, ya que cada una tiene sus estacionalidades y particularidades”.

A modo de ejemplo, antepuso que “península Valdés ya tiene una experiencia desarrollada desde hace mucho tiempo. Para ser serios, ahora contamos con las herramientas y presupuesto para contratar a los profesionales necesarios y tener un diagnóstico preciso. La primera medida de la Agencia Chubut Turismo será contar con un estudio de mercado y saber exactamente dónde estamos parados a nivel nacional y cómo nos ve el público internacional”.

“A veces –agregó-, tenemos pretensiones de ser el ombligo de la Patagonia o pensar que ofrecemos el mejor producto. Pero cuando está la posibilidad de salir y comparar en distintas ferias argentinas o en el exterior, claramente nos damos cuenta que estamos por fuera del top 10”.









Centros de esquí

Acerca del interés de los complejos invernales andinos de atraer visitantes brasileros o chilenos en temporada de esquí, el dirigente consultado evaluó que “es positivo, aunque hay que darse cuenta y no mentirse acerca de las posibilidades concretas de recibir un turismo masivo en cada destino y saber si se está preparado para ese nivel de exigencia”.

Aún cuando reconoció que el cerro Perito Moreno “ya está funcionando y está en el radar de las agencias receptivas de Bariloche, sabemos que la infraestructura que tenemos en la región no alcanza para atender una demanda de semejante magnitud. Salvo excepciones, el resto de las ocho mil camas disponibles no tienen capacidad para recibir 40 o 50 pasajeros como acostumbran los brasileros”, recalcó.

No obstante, reconoció que “hay un mercado paralelo independiente, pero al no conocer el destino difícilmente nos elijan. Tampoco lo estamos haciendo con La Hoya, que ya tiene un desarrollo consolidado y aún así se valoró que Esquel aún no está preparado, por ejemplo, en cuanto a conectividad, ya que tiene solo un vuelo diario, y es un aspecto fundamental”.

Sumó “la calidad hotelera, que en los últimos años en lugar de nivelar hacia arriba se mantuvo estanco, aún cuando se puede justificar con distintas coyunturas, como la pandemia o el contexto económico, político y social. Antes de invertir en algo, el empresario lo debe pensar muchísimo porque no hay un horizonte de previsibilidad”, aseguró.

Planificación

Sobre la puesta en marcha de la Agencia Chubut Turismo, Miguel Sosa puntualizó que “hay destinos que ya tienen una planificación y acciones puntuales para el semestre. Obviamente, van a ser acompañadas por el ente aún cuando no obedecen a un plan estratégico de comunicación, marketing y difusión, que pretendemos para el año venidero y marcar un rumbo claro”.

A su criterio, “hay que aprender del Emprotur de San Carlos de Bariloche, un ejemplo de orden, formato y profesionalismo. De lo contrario, no nos vamos a desarrollar”.

Asimismo, adelantó que el directorio del nuevo organismo “estará encabezado por el Ministerio de Turismo del Chubut, más cinco integrantes de la Cámara de Turismo, uno por cada región de la provincia. Es totalmente federal y participativo, sin diferencias de infraestructura económica en relación a los destinos”.